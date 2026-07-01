Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este lunes, en la que Brasil de Carlo Ancelotti sufrió para tumbar a Japón y cayeron eliminadas Alemania y Países Bajos, llega el turno de una de las favoritas al título, Francia, y una de las amfitrionas, México. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.