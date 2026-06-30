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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Cristiano Ronaldo, después del partido de Portugal contra Colombia

Cristiano Ronaldo, después del partido de Portugal contra Colombia / EFE

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Jordi Carné

Jordi Carné

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este lunes, en la que Brasil de Carlo Ancelotti sufrió para tumbar a Japón y cayeron eliminadas Alemania y Países Bajos, llega el turno de una de las favoritas al título, Francia, y una de las amfitrionas, México. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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