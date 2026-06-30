Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Havertz, hundido tras la eliminación de Alemania

Kai Havertz afirmó este lunes, tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial, que solo puede "pedir perdón" tras el nuevo fracaso de su país.

"Me faltan un poco las palabras. Es mi segundo Mundial y nos han echado dos veces. Solo puedo pedir perdón", dijo a los periodistas el delantero de 27 años. Su autocrítica fue incluso más cruda al repasar los resultados de Die Mannschaft (El Equipo) en la pasada edición de Catar 2022 y el Mundial actual del que hoy se despiden.

"Segundo torneo, dos veces la he cagado", expresó el jugador del Arsenal inglés, que hace cuatro años aportó dos goles en el último partido de la fase de grupos en la que claudicó su país. Del Mundial actual se va con tres tantos.