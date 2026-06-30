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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este lunes, en la que Brasil de Carlo Ancelotti sufrió para tumbar a Japón y cayeron eliminadas Alemania y Países Bajos, llega el turno de una de las favoritas al título, Francia, y una de las amfitrionas, México. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Havertz, hundido tras la eliminación de Alemania
Kai Havertz afirmó este lunes, tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial, que solo puede "pedir perdón" tras el nuevo fracaso de su país.
"Me faltan un poco las palabras. Es mi segundo Mundial y nos han echado dos veces. Solo puedo pedir perdón", dijo a los periodistas el delantero de 27 años. Su autocrítica fue incluso más cruda al repasar los resultados de Die Mannschaft (El Equipo) en la pasada edición de Catar 2022 y el Mundial actual del que hoy se despiden.
"Segundo torneo, dos veces la he cagado", expresó el jugador del Arsenal inglés, que hace cuatro años aportó dos goles en el último partido de la fase de grupos en la que claudicó su país. Del Mundial actual se va con tres tantos.
La selección surcoreana regresa a casa entre abucheos
Jugadores de la selección de Corea del Sur, acompañados del ya exentrenador del equipo Hong Myung-bo, fueron recibidos este martes al aterrizar en Corea del Sur por los abucheos de cientos de aficionados, enfadados por la temprana eliminación en el Mundial de fútbol 2026.
Hong y un grupo de nueve jugadores llegaron al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, apenas un día después de que el técnico presentara su renuncia, asumiendo la responsabilidad por el fracaso del equipo en la fase de grupos, según recogió la agencia local de noticias Yonhap.
El conjunto surcoreano cerró su participación en el Grupo A en tercera posición, con una victoria y dos derrotas, tras ganar a la República Checa en el debut 2-1, y dos tropiezos por 1-0, primero ante México, y después ante Sudáfrica.
Críticas a Roberto Martínez antes del Portugal-Croacia
La selección portuguesa ha estado muy lejos de satisfacer las expectativas en la fase de grupos. Cristiano Ronaldo lo ha jugado absolutamente todo a pesar de no generar consenso en su país (doble ante Uzbekistán al margen) y Chris Sutton, exjugador inglés, se ha mostrado muy crítico con Roberto Martínez en la 'BBC'. "Nunca he visto a un entrenador adular tanto a un jugador como él. Es vergonzoso. Portugal tiene jugadores increíbles que se ven perjudicados por su constante presencia como delantero. Ronaldo ya no es el jugador que era. Tiene miedo de sacarle del campo", ha declarado.
El analista, sin embargo, cree que "Croacia también está envejeciendo y ya no es el equipo que era", por lo que "será un partido igualado, pero veo a Portugal ganando".
Día 20 del Mundial
¡Buenos días! En este directo de SPORT podrás seguir la última hora del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Bienvenidos.
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