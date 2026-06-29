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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Tras arrancar los dieciseisavos de final con el Sudáfrica 0-1 Canadá, este lunes se disputarán tres partidos más: Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial en California
Una persona ha muerto y otra ha resultado gravemente herida en un tiroteo ocurrido en un popular lugar de entretenimiento en San José, California, que albergaba una 'fan zone' del Mundial con transmisiones de partidos, según ha informado la policía californiana. “Una víctima fue declarada muerta en la escena. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponen en peligro la vida”, ha señalado la policía de San José en un comunicado en X. “Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles aledañas están cerradas en la zona”, ha añadido.
El Mundial 2026 bate el récord de asistencia en una fase de grupos
La asistencia de espectadores a los partidos del Mundial 2026 batió, con 4.644.549, el récord de aficionados en la fase de grupos que ha durado 17 días y que finalizó este fin de semana. La anterior mejor marca de asistencia data de la Copa del Mundo de los Estados Unidos en 1994 con 3.587.538 espectadores.
El pasado 25 de junio, la FIFA ya anuncio que incluso antes de que finalizara la fase inicial, el número de espectadores en los Estados Unidos, México y Canadá ya había superado la cifra de 1994 con 3.605.357 aficionados en los estadios.
Según informa el organismo que rige el fútbol internacional en un comunicado hecho público este lunes, las cifras "ilustran la magnitud del torneo, que va mucho más allá del terreno de juego y abarca todas las facetas de la experiencia de los aficionados, desde las 4.644.549 personas que asistieron a los partidos hasta los 300.000 perritos calientes que se consumieron".
"Si se alinearan uno tras otro todos los perritos calientes vendidos, cubrirían las aproximadamente 28 millas (45 kilómetros) que separan el Estadio de Nueva York Nueva Jersey del Aeropuerto Internacional JFK", explica la FIFA.
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