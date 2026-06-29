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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Vista general durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Sudáfrica y Canadá

Vista general durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Sudáfrica y Canadá / EFE

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Jordi Carné

Jordi Carné

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Tras arrancar los dieciseisavos de final con el Sudáfrica 0-1 Canadá, este lunes se disputarán tres partidos más: Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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