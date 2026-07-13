Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezInduráinPretemporada BarçaPedriRafa NadalWilly HernangómezTopuriaMercado de fichajesGrand Slams Alcaraz SinnerDinero Sinner WimbledonTour de Francia hoyEtapa 10 Tour de FranciaClasificación Tour de Francia hoyMundial 2026 hoyCuadro MundialJoan PradellsPueblo IndurainNorman FosterBosquesCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Calendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España

Bernardo Silva, señalado con Portugal

Bernardo Silva, señalado con Portugal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. El cuadro de semifinales ya ha quedado definido y la Copa del Mundo nos deparará un Francia-España y un Inglaterra-Argentina. Casi nada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones a las victorias de Argentina e Inglaterra.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL