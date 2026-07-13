Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

La persona que indultó a Balogun

La tarjeta roja de Folarin Balogun fue anulada por un solo miembro del comité disciplinario de la FIFA: el presidente, el emiratí Mohammad al-Kamali.

Según el Sunday Times, la tarjeta roja de Folarin Balogun, que debería haberle impedido jugar el partido de octavos de final del Mundial entre Estados Unidos y Bélgica (1-4), fue anulada únicamente por el presidente del comité disciplinario de la FIFA y ningúno de los otros 17 miembros fue consultado. Sin duda, fue una de las decisiones más polémicas del torneo.