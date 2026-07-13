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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. El cuadro de semifinales ya ha quedado definido y la Copa del Mundo nos deparará un Francia-España y un Inglaterra-Argentina. Casi nada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones a las victorias de Argentina e Inglaterra.
La persona que indultó a Balogun
La tarjeta roja de Folarin Balogun fue anulada por un solo miembro del comité disciplinario de la FIFA: el presidente, el emiratí Mohammad al-Kamali.
Según el Sunday Times, la tarjeta roja de Folarin Balogun, que debería haberle impedido jugar el partido de octavos de final del Mundial entre Estados Unidos y Bélgica (1-4), fue anulada únicamente por el presidente del comité disciplinario de la FIFA y ningúno de los otros 17 miembros fue consultado. Sin duda, fue una de las decisiones más polémicas del torneo.
El mensaje de Bernardo
El Mundial de Bernardo Silva no fue el esperado. Ni para los aficionados lusos ni para él mismo. El jugador del Real Madrid tuvo un papel secundario, casi descartado, y no pudo ayudar a su país, que se despidió del torneo ante España en los octavos de final. Una semana después de aquello, el centrocampista sigue dolido.
“Un Mundial frustrante y una gran decepción que haya terminado tan pronto, antes de lo que todos imaginábamos. Fue y siempre será un gran orgullo representar a nuestra Selección Nacional. Muchas gracias a todo el pueblo portugués por el apoyo y la esperanza que depositaron en nosotros”, escribió Bernardo Silva en su cuenta de Instagram personal.
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