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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

Robert Martínez intenta llamar la atención de Cristiano Ronaldo en el partido de los octavos de final del Mundial entre Portugal y España.

Robert Martínez intenta llamar la atención de Cristiano Ronaldo en el partido de los octavos de final del Mundial entre Portugal y España. / EFE

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Marc Marín

Marc Marín

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Los cuartos arrancaron el jueves con el triunfo de Francia frente a Marruecos y prosiguieron ayer con el triunfo de España sobre Bélgica, por lo que ya tenemos a las primeras semifinalistas del torneo. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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