Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Jorge Jesús, una de cal y otra de arena con Cristiano

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró que Cristiano Ronaldo "nunca será un problema" ni para la selección ni para él, y que seguirá contando con el capitán siempre que "reúna las condiciones para ser convocado". Durante su presentación, dejó claro que "fue muy fácil" trabajar con Cristiano en el Al-Nassr. Sin embargo, aseguró que él deberá tomar decisiones duras: "Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba. Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones".