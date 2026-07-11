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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Los cuartos arrancaron el jueves con el triunfo de Francia frente a Marruecos y prosiguieron ayer con el triunfo de España sobre Bélgica, por lo que ya tenemos a las primeras semifinalistas del torneo. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Jorge Jesús, una de cal y otra de arena con Cristiano
El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró que Cristiano Ronaldo "nunca será un problema" ni para la selección ni para él, y que seguirá contando con el capitán siempre que "reúna las condiciones para ser convocado". Durante su presentación, dejó claro que "fue muy fácil" trabajar con Cristiano en el Al-Nassr. Sin embargo, aseguró que él deberá tomar decisiones duras: "Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba. Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones".
Tuchel critica a la FIFA
Hoy es turno para el Noruega-Inglaterra y, ya de madrugada, el Argentina-Suiza. De esos dos encuentros saldrá el último cruce de semifinales, con Inglaterra y Argentina como favoritas. Precisamente el seleccionador de los 'Three Lions' ha hablado hace escasas horas para criticar a la FIFA por su decisión de sancionar a Quansah con dos partidos y, sobre todo, por no haberles dado explicaciones. "Tampoco tenemos una explicación", dijo Thomas Tuchel en rueda de prensa.
Francia, penúltimo obstáculo
Y mientras todavía dura la celebración española, Luis de la Fuente se centra ya en el próximo compromiso, seguramente el más complicado de todos. Porque España se enfrentará el martes ni más ni menos que a Francia, selección liderada por Kylian Mbappé y con una pólvora tremenda en ataque.
España ya es semifinalista
Con la victoria anoche de España arrancamos el minuto a minuto de la última hora del Mundial. Los de Luis de la Fuente regresan a unas semifinales de la Copa del Mundo 16 años después gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino para superar a la Bélgica de Courtois.
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