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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Los cuartos arrancaron ayer por todo lo alto con el triunfo de Francia frente a Marruecos, por lo que ya tenemos a la primera semifinalista del torneo. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Un fallecido por los festejos de Francia
Francia y en concreto París lograron controlar y evitar gran parte de los incidentes tras el Francia-Marruecos que culminó con la victoria gala. Sin embargo, sí hubo que lamentar ayer un fallecido. Se trata de una joven de 17 años, que cayó de un caminón mientras celebraba el triunfo de los franceses frente al combinado africano. Sucedió al norte del país, en Aulnoye-Aymeries, donde fue atropellada tras caerse.
Manzambi sigue siendo duda
La Argentina de Leo Messi sigue superando obstáculos. Complicándose más de lo necesario, la Albiceleste ya está en cuartos, donde se medirá a Suiza. Sin embargo, el gran peligro del combinado europeo sigue siendo duda. La selección suiza sigue pendiente de Johan Manzambi, una de las revelaciones del Mundial, que aún no se ha entrenado con el resto del conjunto y tiene complicada su participación de inicio en el partido contra Argentina.
Francia, primera semifinalista
Los cuartos de final del Mundial arrancaron anoche con el triunfo de Francia sobre Marruecos. No necesitó demasiado el combinado galo. Bastó con los mazazos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé para tumbar a un conjunto africano que no propuso casi nada y que se mostró alejado de su mejor versión.
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