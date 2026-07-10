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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

Johan Manzambi, de Suiza, ante Argelia

Johan Manzambi, de Suiza, ante Argelia / EFE

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Marc Marín

Marc Marín

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Los cuartos arrancaron ayer por todo lo alto con el triunfo de Francia frente a Marruecos, por lo que ya tenemos a la primera semifinalista del torneo. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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