Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Manzambi sigue siendo duda

La Argentina de Leo Messi sigue superando obstáculos. Complicándose más de lo necesario, la Albiceleste ya está en cuartos, donde se medirá a Suiza. Sin embargo, el gran peligro del combinado europeo sigue siendo duda. La selección suiza sigue pendiente de Johan Manzambi, una de las revelaciones del Mundial, que aún no se ha entrenado con el resto del conjunto y tiene complicada su participación de inicio en el partido contra Argentina.