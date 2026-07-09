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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Los cuartos de final arrancan hoy por todo lo alto con el Francia-Marruecos. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Ouahbi, muy optimista
En la misma línea se pronunció su seleccionador, Mohamed Ouahbi. "No vamos a escuchar a quienes nos dicen: 'Lo que han hecho hasta ahora es fantástico'. Francia es favorita, pero vamos a hacer todo lo posible para ganar. El único premio verdadero es ganar el Mundial". "No queremos afrontar este partido como si estuviéramos ante un muro imposible de superar. Tenemos que jugar con la convicción de que podemos clasificarnos para las semifinales", concluyó.
Comunicado de la FIFA sobre los arbitrajes
"No nos dejamos influenciar por nadie". Así de tajante arranca el comunicado que la FIFA ha emitido este jueves saliendo al paso de la polémica por el arbitraje del Argentina-Egipto y, sobre todo, la retirada de la tarjeta roja a Balogun tras una llamada de Trump.
Así define Pierluigi Collina, jefe del comité de arbitraje de la FIFA, la polémica jugada del gol anulado a Egipto: "Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia, número 19 de Egipto, claramente pisó el pie de Lisandro Martínez, número 6 de Argentina. Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece "obvia", si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir".
Brahim sí confía
El duelo entre Francia y Marruecos abre esta noche los cuartos de final del Mundial. Pese a que no podrá contar con su gran estrella, el combinado africano sigue confiando en alcanzar las semifinales. "Confío plenamente en mi equipo", dijo Brahim Díaz esta madrugada en rueda de prensa.
Renueva el héroe de Egipto
En plena escabechina en los banquillos del Mundial, el seleccionador de Egipto es la excepción. Hossam Hassan renueva su contrato sin fecha definida, aunque se espera que se extienda hasta 2030 tras haberse quedado a las puertas de eliminar a Argentina en octavos de final. El técnico de 59 años se hizo cargo de la selección nacional en febrero de 2024 y desde entonces ha dirigido 35 partidos, entre encuentros oficiales y amistosos, con un balance de 19 victorias, 10 empates y 5 derrotas.
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