Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Comunicado de la FIFA sobre los arbitrajes

"No nos dejamos influenciar por nadie". Así de tajante arranca el comunicado que la FIFA ha emitido este jueves saliendo al paso de la polémica por el arbitraje del Argentina-Egipto y, sobre todo, la retirada de la tarjeta roja a Balogun tras una llamada de Trump.

Así define Pierluigi Collina, jefe del comité de arbitraje de la FIFA, la polémica jugada del gol anulado a Egipto: "Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia, número 19 de Egipto, claramente pisó el pie de Lisandro Martínez, número 6 de Argentina. Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece "obvia", si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir".