Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

La prensa argentina, con su estrella

En Argentina, la clasificación se interpretó como mucho más que un simple triunfo. La remontada de la Albiceleste volvió a poner de manifiesto el carácter competitivo de un equipo que sigue encontrando en Leo Messi a su gran referente. El diario Olé definió la victoria como “épica y corazón de campeón” y dedicó un reconocimiento especial al capitán argentino, al que calificó como “El Superhéroe que no descansa”, destacando una vez más su papel decisivo para el conjunto de Lionel Scaloni.

Por su parte, La Nación optó por un enfoque más emotivo para ensalzar la actuación del '10': “Messi escribe el Mundial. Que nadie se apure: al capitán eterno todavía le quedan historias por contar”, publicó el rotativo. En cambio, TyC Sports resumió la clasificación con un mensaje tan breve como contundente: “Huevos de campeón”, una definición que reflejó el sacrificio y la personalidad de una selección que sacó adelante un partido más por carácter y experiencia que por brillantez futbolística.