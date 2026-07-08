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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Tras la épica remontada de Argentina y la clasificación de Suiza en la tanda de penaltis, ya han quedado definidos los cuartos de final del torneo. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
"Leo es un ejemplo para nosotros"
Enzo Fernández también dedicó unas palabras a su compañero Leo Messi tras la victoria sobre Egipto. "Leo es un ejemplo para nosotros. Como él insiste tras las adversidades, siempre mostró esa valentía. Es un gran ejemplo para nosotros y todos los argentinos", afirmó el centrocampista del Chelsea.
La prensa argentina, con su estrella
En Argentina, la clasificación se interpretó como mucho más que un simple triunfo. La remontada de la Albiceleste volvió a poner de manifiesto el carácter competitivo de un equipo que sigue encontrando en Leo Messi a su gran referente. El diario Olé definió la victoria como “épica y corazón de campeón” y dedicó un reconocimiento especial al capitán argentino, al que calificó como “El Superhéroe que no descansa”, destacando una vez más su papel decisivo para el conjunto de Lionel Scaloni.
Por su parte, La Nación optó por un enfoque más emotivo para ensalzar la actuación del '10': “Messi escribe el Mundial. Que nadie se apure: al capitán eterno todavía le quedan historias por contar”, publicó el rotativo. En cambio, TyC Sports resumió la clasificación con un mensaje tan breve como contundente: “Huevos de campeón”, una definición que reflejó el sacrificio y la personalidad de una selección que sacó adelante un partido más por carácter y experiencia que por brillantez futbolística.
Elogios de Henry
Thierry Henry volvió a deshacerse en elogios hacia Leo Messi tras la clasificación de Argentina, dejando una de las reflexiones más llamativas sobre el capitán albiceleste. El exdelantero francés aseguró que cuando el equipo más lo necesita, el argentino es capaz de alcanzar un nivel al alcance de muy pocos.
"Primero y ante todo, mírenlo llorando y cuánto significa eso para él y para el equipo. Nos recordó primero que es humano porque falló algunos penaltis. Luego nos recuerda de nuevo que no es humano", afirmó Henry,
Rivaldo también se rinde a Messi
“¡Qué agallas, qué voluntad de ganar, qué lucha y qué dedicación de todos! Eso es lo que el aficionado espera ver en el campo en un mundial.
Hablar de Leo Messi es como hablar de lluvia en el mojado. ¡Qué jugador! A sus 39 años, jugando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta argentina: vibrando, peleando, llorando, y una vez más siendo decisivo”.
“Soy brasileño, amo a mi país y siempre estaré apoyando a nuestra selección. La rivalidad es parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar cuando veo un gran partido y un equipo dando todo en el campo.
Juegos como este elevan el fútbol y son dignos de un mundial. Felicitaciones a Argentina por su clasificación”
Egipto presenta una denuncia a la FIFA
La Federación Egipcia de Fútbol ha presentado una denuncia formal ante la FIFA tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Argentina, según informa el diario 'AS'. El organismo considera que la actuación del árbitro francés François Letexier fue determinante en el resultado y solicita una investigación sobre las decisiones arbitrales del encuentro.
El presidente de la federación, Hany Abo Rida, sostiene que varias acciones perjudicaron a Egipto y ha pedido que el equipo arbitral no vuelva a dirigir partidos en lo que resta del torneo.
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