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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Leo Messi rompió a llorar tras el pitido final

Leo Messi rompió a llorar tras el pitido final / EFE

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Tras la épica remontada de Argentina y la clasificación de Suiza en la tanda de penaltis, ya han quedado definidos los cuartos de final del torneo. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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