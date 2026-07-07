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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada con la victoria de España ante Portugal y la derrota de Estados Unidos frente a Bélgica, hoy es turno para el duelo entre Argentina y Egipto y el enfrentamiento entre Colombia y Suiza. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Rodri pide perdón
Saltaron chispas entre España y Portugal. Y es que Rodri reconoció que actuó de forma equivocada al celebrar delante de Bernardo Silva una clara ocasión fallada por el portugués en los últimos instantes del triunfo de España sobre Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.
Tras el encuentro, el centrocampista español pidió disculpas públicamente a su excompañero del Manchester City, admitiendo que su reacción fue inapropiada.
El mal ejemplo del 'caso Balogun'
El Partido Laborista británico solicitó a la FIFA que aplace la sanción impuesta al defensa inglés Jarell Quansah hasta después del Mundial 2026, argumentando que debe aplicarse el mismo criterio utilizado en el caso del estadounidense Folarin Balogun.
El diputado Noah Law envió una carta a Gianni Infantino en la que, pese a reconocer que la expulsión de Quansah fue correcta, defiende que retrasar su suspensión garantizaría un trato equitativo entre todas las selecciones. La petición ha intensificado el debate sobre la coherencia de las decisiones disciplinarias de la FIFA y se produce mientras Inglaterra estudia posibles vías para que el jugador pueda disputar los cuartos de final del torneo.
"Paga la multa para despedir a Ancelotti y trae a Guardiola"
En Brasil no están nada contentos con la eliminación sufrida en octavos de final ante Noruega. En ese sentido, hay muchas voces que señalan directamente a Ancelotti. “Soy pesimista, si yo fuera la CFB, despediría a Ancelotti y contrataría a Jorge Jesús o Guardiola. Ya que hay que gastar, y hay dinero para gastar. Paga la multa. Son más jóvenes...”, afirmó el exjugador brasileño Müller.
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