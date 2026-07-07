Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Rodri pide perdón

Saltaron chispas entre España y Portugal. Y es que Rodri reconoció que actuó de forma equivocada al celebrar delante de Bernardo Silva una clara ocasión fallada por el portugués en los últimos instantes del triunfo de España sobre Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, el centrocampista español pidió disculpas públicamente a su excompañero del Manchester City, admitiendo que su reacción fue inapropiada.