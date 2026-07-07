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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. AFP7 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. AFP7 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada con la victoria de España ante Portugal y la derrota de Estados Unidos frente a Bélgica, hoy es turno para el duelo entre Argentina y Egipto y el enfrentamiento entre Colombia y Suiza. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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