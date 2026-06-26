Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Mal ambiente en Uruguay

Uno de los grandes partidos del día de hoy es el Uruguay - España que se juega a las 02:00 horas de la madrugada en España. Los de Marcelo Bielsa necesitan la victoria para evitarse problemas pero el ambiente está muy caldeado, según informó el medio uruguayo 'El Espectador'.

Siempre según la citada fuente, varios jugadores de Uruguay se quejaron de la intensidad de los entrenamientos de Marcelo Bielsa y de las lesiones que, según ellos, habrían sufrido algunos compañeros como consecuencia de esa exigencia.

Los futbolistas también cuestionaron el plan de partido para enfrentarse a España. Ante esta situación, Bielsa se reunió a toda la plantilla para tratar el asunto. Además, reprochó a algunos jugadores que hubieran querido su salida de la selección uruguaya después de que decidiera no contar con Luis Suárez y Nahitan Nández. Una reunión que duró 48 minutos.