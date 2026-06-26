Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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Mal ambiente en Uruguay
Uno de los grandes partidos del día de hoy es el Uruguay - España que se juega a las 02:00 horas de la madrugada en España. Los de Marcelo Bielsa necesitan la victoria para evitarse problemas pero el ambiente está muy caldeado, según informó el medio uruguayo 'El Espectador'.
Siempre según la citada fuente, varios jugadores de Uruguay se quejaron de la intensidad de los entrenamientos de Marcelo Bielsa y de las lesiones que, según ellos, habrían sufrido algunos compañeros como consecuencia de esa exigencia.
Los futbolistas también cuestionaron el plan de partido para enfrentarse a España. Ante esta situación, Bielsa se reunió a toda la plantilla para tratar el asunto. Además, reprochó a algunos jugadores que hubieran querido su salida de la selección uruguaya después de que decidiera no contar con Luis Suárez y Nahitan Nández. Una reunión que duró 48 minutos.
Turquía dice adiós con victoria
Poca miga había en el Grupo D. Estados Unidos ya era primera y Turquía estaba eliminada. Los de Güler ganaron a los anfitriones (3-2) para cerrar un torneo decepcionante. Las tablas antre Paraguay y Australia dejaron a los 'sodceroos' en la segunda plaza finalmente.
Suecia y Japón, amigos para siempre
En el Grupo F, Japón y Suecia firmaron un empate que les sirve a los dos para pasar a dieciseisavos (1-1). Países Bajos, líder del grupo con 7 puntos, no cedió ante una Túnez que cerró su participación en el Mundial con 0 puntos y un 'goal average' de -10 tantos.
Ecuador, misión cumplida
Ecuador dio una alegría inmensa a su gente al imponerse ante Alemania, que no rotó jugadores pese a ya estar matemáticamente clasificada, y fue capaz de darle la vuelta al tanto inicial de Leroy Sané. De esta manera, compró su billete a la siguiente fase desde la tercera plaza. Costa de Marfil, que venció a Curazao, acabó segunda en el Grupo E.
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