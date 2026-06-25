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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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Vinicius, durante el partido ante Escocia

Vinicius, durante el partido ante Escocia / Alberto Estevez

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

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