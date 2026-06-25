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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 no para y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
"Con Messi se acaban los superlativos"
El fenómeno Messi no se detiene. El último en elogiarlo ha sido Graham Potter, seleccionador de Suecia. "Con Messi se acaban los superlativos", aseguró en rueda de prensa.
¿Y en el Grupo A?
Pues hubo festival de México, un 0-3 ante una República Checa que no se ha ni presentado al Mundial y fiesta aún mayor de los 'Bafana Bafana': victoria por la mínima ante Corea del Sur y clasificación histórica.
Vinicius, al árbitro: "Es una vergüenza"
El delantero del Real Madrid volvió a enfadarse con los colegiados. “Es una vergüenza”, expresó después de que el árbitro del partido le anulase un gol al considerar que había cometido falta sobre Hendry en la acción previa al disparo. Su ocasión terminó con un disparo cruzado que acabó dentro de la portería, pero que no subió al marcador por falta.
El extremo brasileño marcó un 'doblete' y fue el protagonista de la noche del regreso de Neymar.
El regreso de Ney
Del 17 de octubre de 2023, en Montevideo, al 24 de junio de 2026, en Miami, dos años, ocho meses y siete días después, o lo que es lo mismo, 981 días más tarde, Neymar Jr. volvió a jugar con la Seleção.
En el Grupo C, dos goleadas para animar la madrugada.
Brasil ganó a Escocia por 0-3 con un 'doblete' de Vinicius y otro de Cunha, aunque la fiesta, en Miami, fue de un Neymar que se volvió a enfundar la camiseta de Brasil tras casi mil días.
Un triunfo, el de la Canarinha, suficiente para amarrar la primera posición por delante de Marruecos. Los Leones del Atlas ganaron a Haití 4-2 y cierran la fase de grupos con 7, los mismos que los de Ancelotti.
El Suiza 2-1 Canadá y el 3-1 de Bosnia y Herzegovina ante Qatar bajaron el telón al Grupo B. Un buen aperitivo para todo lo que vanía después en dos tandas: la de las 00:00 horas y la de las 03:00h.
¡Buenos días! Al final no hubo OVNIS en la jornada mundialista de este Mundial... ¡Pero sí goles y mucha emoción! Lo repasamos todo en SPORT.
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