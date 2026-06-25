Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Vinicius, al árbitro: "Es una vergüenza"

El delantero del Real Madrid volvió a enfadarse con los colegiados. “Es una vergüenza”, expresó después de que el árbitro del partido le anulase un gol al considerar que había cometido falta sobre Hendry en la acción previa al disparo. Su ocasión terminó con un disparo cruzado que acabó dentro de la portería, pero que no subió al marcador por falta.

El extremo brasileño marcó un 'doblete' y fue el protagonista de la noche del regreso de Neymar.