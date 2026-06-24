Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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El Mundial de 2026 no para y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
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