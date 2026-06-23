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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 no para y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
De Jong: "No entienden nada de fútbol"
Frenkie de Jong no se quedó callado tras las críticas recibidas por su actuación ante Japón. Después de la contundente victoria frente a Suecia, el capitán aprovechó para responder a la prensa con un mensaje cargado de ironía: “Tengo la sensación de que mucha gente no entiende nada de fútbol. Miran, sí, pero no ven. Escucho comentarios como: ‘No juega con la intensidad necesaria’, y eso no es verdad. Simplemente no lo están viendo bien. Tal vez algún día debería sentarme a su lado para explicárselo”.
Doku regresa a Bélgica
El jugador del Manchester City estará en el tercer partido de la fase de grupos después de ausentarse de la concenctración de Bélgica para ver nacer a su hijo.
Henry, Mbappé y Olise
Una jornada que dinamitó Julián Álvarez haciendo público su deseo de marcharse del Atlético de Madrid y que dejó reacciones de todo tipo a lo que fue sucediendo durante la noche. En el Francia - Irak, por ejemplo, se hicieron virales las palabras de la leyenda francesa Thierry Henry. "He visto a Olise y Mbappé combinar durante 30 minutos. Si yo fuera el Madrid, estaría observando", mencionço.
Después de que Leo Messi hiciera historia contra Austria y que el Francia - Irak se convirtiera en un partido 'eterno' por culpa de las temidas tormentas eléctricas, Noruega y Senegal nos regalaron un auténtico partidazo (3-2) y Argelia le hizo un favor a Argentina ganando a Jordania (1-2).
¡Buenos días! El Mundial no para en SPORT. Arrancamos con una nueva mañana de resaca futbolera.
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