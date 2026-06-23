Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

De Jong: "No entienden nada de fútbol"

Frenkie de Jong no se quedó callado tras las críticas recibidas por su actuación ante Japón. Después de la contundente victoria frente a Suecia, el capitán aprovechó para responder a la prensa con un mensaje cargado de ironía: “Tengo la sensación de que mucha gente no entiende nada de fútbol. Miran, sí, pero no ven. Escucho comentarios como: ‘No juega con la intensidad necesaria’, y eso no es verdad. Simplemente no lo están viendo bien. Tal vez algún día debería sentarme a su lado para explicárselo”.