Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
¡Buenos días! Especialmente, para nuestros amigos de Cabo Verde. Si el 0-0 ante España no fue suficiente, el equipo de Vozinha y compañía han 'rascado' otro empate ante Uruguay (2-2). Sensacional.
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