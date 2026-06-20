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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Brobbey se desata con Koeman
Brian Brobbey, un 'killer' de los de toda la vida y que demostró en el Países Bajos-Suecia que su mejor virtud es saber estar cómo y dónde se le requiere. Este joven 'killer', de 24 años y con un valor de mercado de 30 millones de euros, ha encontrado en Ronald Koeman a algo más que un entrenador. La leyenda azulgrana le hizo debutar con la 'Oranje' cuando empezó a destacar en el Ajax y redobló la apuesta al llamarlo entre los convocados para la cita mundialista. Lea la pieza de Jonathan Moreno.
Aunque puede que el seleccionador de Uruguay tenga más cosas que lamentar durante su partido contra Cabo Verde. Nuestro enviado especial en Miami, Xavi Ortuño, nos trae la última hora sobre un protocolo antitormentas eléctricas que puede ser muy protagonista en el Hard Rock Stadium.
Bielsa, sobre las pausas de hidratación
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó este sábado que los partidos del Mundial se dividan en cuatro tiempos, debido a pausas de hidratación que en ocasiones no están justificadas por las altas temperaturas, al asegurar que la medida se tomó sin pensar en el fútbol.
"No le agregan nada y le quitan mucho, cuando se dividió en cuatro (el partido), no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", dijo el técnico de La Celeste en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde.
El menú de hoy
Sin embargo, el menú de hoy viene muy cargado.
- 18:00h: para abrir boca, España necesita ganar sí o si a Arabia Saudí
- 21:00h: tras el empate ante Egipto, Bélgica no puede fallar ante Irán
- 00:00h: Uruguay, que firmó tablas con los Halcones Verdes en el debut, se enfrenta a la sorpresiva Cabo Verde
- 03:00h: Nueva Zelanda buscará alargar su sueño contra la Egipto de Salah
Después del impresionante 0-0 entre Ecuador y Curazao, Japón goleó a Túnez con un 0-4 incontestable, sin su estrella Kubo, lesionado de la rodilla, que seguramente también se perderá el último partido de la fase de grupos.
Muy buenos días a todos y feliz domingo. ¡Arrancamos con un nuevo día de Mundial!
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