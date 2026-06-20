Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Bielsa, sobre las pausas de hidratación

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó este sábado que los partidos del Mundial se dividan en cuatro tiempos, debido a pausas de hidratación que en ocasiones no están justificadas por las altas temperaturas, al asegurar que la medida se tomó sin pensar en el fútbol.

"No le agregan nada y le quitan mucho, cuando se dividió en cuatro (el partido), no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", dijo el técnico de La Celeste en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde.