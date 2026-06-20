Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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Aunque, a su juicio, faltó precisión, explicó que el conjunto turco dispuso de mucha más posesión de balón y más llegadas al área rival que justifican la lucha incansable por cambiar el resultado. "Si no se crean ocasiones en el área rival obviamente puedes tener problemas, pero en el fútbol los momentos clave deciden el partido", precisó.

"Todos hemos trabajado de manera muy intensa y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Cuando lo das todo, como seleccionador, te puede dar muchas alegría, pero también te puede decepcionar, es como la vida en general", dijo.

Montella también fue tajante ante la tarjeta roja que recibió el jugador paraguayo Miguel Almirón, por hablar con la boca tapada a uno de sus jugadores. "Las reglas están para respetarse", zanjó al respecto, en tanto que justificó su convocatoria.

"Lo más fácil del mundo sería apuntar a un jugador en concreto, pero yo no soy así. Yo he convocado a estos jugadores que son los mejores. Sí esperaba que pudiéramos pasar de fase, pero en este tipo de partidos puede pasar de todo", dijo.

Así mismo, aseguró que, pese a la derrota, los otomanos van a seguir mostrando el espíritu que les caracteriza con la cabeza bien alta. "Cuando llevas los colores de la camiseta turca, llevas un país, una cultura, un pueblo. Los jugadores ahora tienen que estar tristes pero a la vez orgullosos porque no tenemos nada que reprocharnos", concluyó.