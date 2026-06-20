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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Más de Montella
Aunque, a su juicio, faltó precisión, explicó que el conjunto turco dispuso de mucha más posesión de balón y más llegadas al área rival que justifican la lucha incansable por cambiar el resultado. "Si no se crean ocasiones en el área rival obviamente puedes tener problemas, pero en el fútbol los momentos clave deciden el partido", precisó.
"Todos hemos trabajado de manera muy intensa y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Cuando lo das todo, como seleccionador, te puede dar muchas alegría, pero también te puede decepcionar, es como la vida en general", dijo.
Montella también fue tajante ante la tarjeta roja que recibió el jugador paraguayo Miguel Almirón, por hablar con la boca tapada a uno de sus jugadores. "Las reglas están para respetarse", zanjó al respecto, en tanto que justificó su convocatoria.
"Lo más fácil del mundo sería apuntar a un jugador en concreto, pero yo no soy así. Yo he convocado a estos jugadores que son los mejores. Sí esperaba que pudiéramos pasar de fase, pero en este tipo de partidos puede pasar de todo", dijo.
Así mismo, aseguró que, pese a la derrota, los otomanos van a seguir mostrando el espíritu que les caracteriza con la cabeza bien alta. "Cuando llevas los colores de la camiseta turca, llevas un país, una cultura, un pueblo. Los jugadores ahora tienen que estar tristes pero a la vez orgullosos porque no tenemos nada que reprocharnos", concluyó.
Las palabras de Montella
El entrenador de la selección de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, afirmó que está decepcionado por un duelo contra Paraguay en el que los jugadores turcos "lo han dado todo". "El equipo ha demostrado su alma y ha luchado hasta el último suspiro", indicó el italiano, visiblemente afectado.
Montella dejó claro que no tiene nada en contra de los jugadores y lamentó la falta de fortuna de su equipo en los últimos compromisos. "Tenemos que aceptar los resultados, que a veces no tienen lógica. El fútbol es el deporte rey por algo y a veces el mejor equipo no siempre es el que gana, así es el deporte", añadió.
Güler, abatido
Pese a contar con una plantilla repleta de estrellas de primer nivel, como Arda Güler, Kenan Yildiz o Hakan Calhanoglu, los turcos se marchan para casa antes de tiempo y deberán disputar su último partido de la fase de grupos, ante Estados Unidos, sin nada por lo que pelear.
Uno de los primeros en asumir las culpas ha sido Arda Güler: "Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados. Todos jugamos en clubes de élite y deberíamos hacerlo mucho mejor en esta competición». «En dos partidos, no marcamos ningún gol y no es aceptable", expresó en zona mixta.
Turquía, eliminada
Es la gran noticia de la madrugada: ¡Turquía está eliminada del Mundial! Dos partidos, dos derrotas. 2-0 ante Australia y 0-1 ante Paraguay. Un fracaso mayúsculo para el equipo de Montella que no ha logrado marcar ni un gol en 180 minutos.
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