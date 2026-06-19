Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue el incendio en Portugal: linchamiento a Joao Neves en redes sociales

Aunque el Mundial no para, en Portugal sigue el lío tras el empate a uno ante RD Congo. Uno de los más señalados fue Cristiano Ronaldo, tras una noche negada en la que no aportó nada. Joao Neves, jugador del PSG y compañero suyo en el combinado luso, declaró tras el partido que el astro portugués “sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", y los seguidores más fieles de CR7 no se lo han tomado nada bien.

Joao Neves le dedicó su gol a su madre / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Esa frase se interpretó como un ataque a Cristiano, aunque el delantero del Al Nassr no ha mostrado ninguna molestia por las palabras del centrocampista de la Ligue 1. No obstante, algunos se han tomado la justicia por la mano y se han dedicado en las últimas horas a linchar a Joao Neves y a sus familiares en las redes sociales. Otra muestra de que hay cosas que no funcionan en esta sociedad.