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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo toda la actualidad del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Comentarios a Bruno Fernandes
También están comentando cosas a Bruno Fernandes, uno de los pilares del equipo. En su última publicación ya acumula más de 20.000 comentarios con textos de este tipo:
Sigue el incendio en Portugal: linchamiento a Joao Neves en redes sociales
Aunque el Mundial no para, en Portugal sigue el lío tras el empate a uno ante RD Congo. Uno de los más señalados fue Cristiano Ronaldo, tras una noche negada en la que no aportó nada. Joao Neves, jugador del PSG y compañero suyo en el combinado luso, declaró tras el partido que el astro portugués “sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", y los seguidores más fieles de CR7 no se lo han tomado nada bien.
Esa frase se interpretó como un ataque a Cristiano, aunque el delantero del Al Nassr no ha mostrado ninguna molestia por las palabras del centrocampista de la Ligue 1. No obstante, algunos se han tomado la justicia por la mano y se han dedicado en las últimas horas a linchar a Joao Neves y a sus familiares en las redes sociales. Otra muestra de que hay cosas que no funcionan en esta sociedad.
El menú del día
Estados Unidos - Australia (21:00 h, Seattle, Grupo D)
Escocia - Marruecos (00:00 h, Boston, Grupo C)
Brasil - Haití (02:30 h, Filadelfia, Grupo C)
Turquía - Paraguay (05:00 h, San Francisco, Grupo D)
Suiza 4-1 Bosnia y República Checa 1-1 Sudáfrica
Antes, República Checa dejó escapar el triunfo ante la débil Sudáfrica y Suiza no falló ante Bosnia, firmando una goleada para olvidarse del mal estreno ante Qatar y empezar a pensar en próximas rondas.
México 1-0 Corea del Sur
El combinado mexicano resolvió su compromiso con madurez gracias a un error clamoroso del guardameta surcoreano Kim Seung-gyu en el arranque de la segunda mitad, dejando el balón en bandeja para que Luis Romo firmara el único tanto del encuentro. Con este resultado, México se convierte en la primera selección en certificar matemáticamente su pase, asegurando además el liderato del Grupo A gracias a la solidez defensiva de Rangel, que mantuvo la portería a cero por segundo partido consecutivo tras salvar un cabezazo coreano sobre la bocina.
Canadá 6-0 Qatar
La histórica fiesta de uno de los anfitriones terminó de la peor manera posible en lo extradeportivo tras aplastar 6-0 a Qatar para firmar su primera victoria mundialista con los aciertos de Cyle Larin, Nathan Saliba, un autogol de Al Mannai y un espectacular triplete de Jonathan David. Sin embargo, la imagen del torneo llegó en el minuto 50 con una entrada criminal de Madibo que le rompió la pierna a Ismael Koné, una acción que el VAR castigó con expulsión directa. Lopetegui, el seleccionador qatarí también fue protagonista con un enganchón con el técnico canadiense.
Como viene siendo habitual, nuestro compañero Xavi Ortuño, enviado especial a Miami, nos trae todo lo que ha pasado durante la madrugada en una sola pieza. México se clasificó a dieciseisavos, Lopetegui se enganchó con el técnico de Canadá tras caer por 6-0 y la anfitriona hizo historia. Todos los detalles, aquí.
¡Muy buenos días! Arrancamos con todo este viernes tras el pistoletazo de salida a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial.
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