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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
La jornada de ayer empezó con el pinchazo de Portugal. 1-1 empataron los lusos ante RD Congo y Cristiano Ronaldo fue blanco de críticas. Una de las voces autorizadas de su rendimiento fue Thierry Henry, quien aseguró que "el equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo. Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades", analizó en 'FOX'.
¡Buenos días! El fútbol no para, pero nosotros tampoco. Vamos con otro día de Mundial.
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