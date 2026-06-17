Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Austria 3-1 Jordania

Y para cerrar la madrugada, a las 6.00 horas, el equipo de Rangnick no falló ante la cenicienta del grupo J, que lidera Argentina gracias al festival de Leo Messi ante Argelia. Abrió el marcador Romano Schmid en el primer tiempo, anticipando una goleada que muchos esperaban, pero que no llegó. De hecho, Jordania logró empatar en el segundo acto gracias a un tanto de Ali Olwan en el 50’, y Austria no volvió a ponerse por delante hasta el minuto 76, gracias a un gol en propia puerta de Abu Arab. Arnautovic, en el 90+12’ y de penalti, puso el definitivo 3-1.