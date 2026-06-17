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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
¿Y qué dijo Leo?
Messi lloró. De emoción, de liberación. "Es una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles. La emoción fue por eso", confesó el '10' nada más empezar, mostrando un profundo agradecimiento hacia el núcleo de la Albiceleste: "Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la delegación". Ya en el plano futbolístico, Messi valoró la victoria en los primeros compases del campeonato. "Siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada", advirtió el delantero, quien radiografió el nivel actual del torneo: "Es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas".
Scaloni: "Estar al lado de Messi genera aura"
Más reacciones a la locura de Messi. Esta vez, de su entrenador, Scaloni. “¿Messi? Sin palabras, sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble. Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho, no sabés qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más”, aseguró. Las declaraciones completas.
16.06.2006 - 16.06.2026
El mensaje de Haaland
El partido de Messi ha sido tan bestia que incluso Haaland, el gran protagonista de la noche, se ha rendido a él: "Messi es un loco", en el buen sentido de la palabra, publicaba en su Snapchat.
Messi, imparable
Pero si hay que destacar algo de la madrugada, está clarísimo: Leo Messi. Entre tantos datos que vale la pena destacar, hay uno que impacta. A sus 39 años ha marcado su primer hat-trick en los Mundiales. Un golpe duro para aquellos que aseguraban que ya estaba 'jubilado'. El mundo se ha rendido a sus pies tras su impresionante actuación. Entre todos los titulares de la prensa internacional, como "Histórico", "Brutal" o "Imparable", nos quedamos con el de 'L´´Equipe': “Le meilleur (buteur) de l’histoire, c’est Messi”. (El mejor (goleador) de la historia es Messi".
Austria 3-1 Jordania
Y para cerrar la madrugada, a las 6.00 horas, el equipo de Rangnick no falló ante la cenicienta del grupo J, que lidera Argentina gracias al festival de Leo Messi ante Argelia. Abrió el marcador Romano Schmid en el primer tiempo, anticipando una goleada que muchos esperaban, pero que no llegó. De hecho, Jordania logró empatar en el segundo acto gracias a un tanto de Ali Olwan en el 50’, y Austria no volvió a ponerse por delante hasta el minuto 76, gracias a un gol en propia puerta de Abu Arab. Arnautovic, en el 90+12’ y de penalti, puso el definitivo 3-1.
Argentina 3-0 Argelia
A las 3.00 horas llegó el momento de Argentina y Leo Messi. El sexto Mundial del rosarino, se dice rápido. ¿Cómo lo celebró? Con un hat-trick para ganar el partido (3-0) ante Argelia e igualar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo. Impresionante.
Irak 1-4 Noruega
La madrugada empezaba con la victoria de Noruega ante Irak con un Erling Haaland que dejó claro que ha venido a su primer Mundial a hacer historia. El delantero del City marcó un doblete en la victoria por 4-1 sacando a relucir su intensidad y capacidad para marcar goles sin pestañear. Pero lo más impactante estaba por llegar.
Muy buenos días. Especialmente a los amantes del buen fútbol y, por extensión, de Leo Messi. ¡Arrancamos con un nuevo día de Mundial!
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