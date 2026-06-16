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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
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El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Desliz racista de Van der Vaart con la selección de Japón
Rafael van der Vaart generó polémica durante su participación como comentarista en la cadena neerlandesa 'NOS' tras realizar un comentario considerado desafortunado durante el Mundial.
El exjugador de Tottenham y Real Madrid analizaba el empate de Japón ante Países Bajos en el duelo del Grupo F cuando habló sobre el gol de Daichi Kamada tras un saque de esquina. Van der Vaart elogió la ejecución de la jugada: "El córner perfecto es realmente muy difícil de defender. Llegó con la velocidad adecuada, justo por encima del área pequeña. Con un poco de suerte habría entrado directamente, pero el saque de esquina fue increíble".
Sin embargo, al continuar con el análisis, añadió una frase que provocó críticas: “Ellos se parecen, por supuesto, quizá Micky van de Ven pensó eso…". Inmediatamente después intentó matizar sus palabras: "Es una broma, por supuesto. Casi no me atrevo a decir nada".
El comentario generó numerosas reacciones en redes sociales, donde varios aficionados criticaron al excentrocampista neerlandés. Por el momento, no se ha informado de si la cadena 'NOS' tomará algún tipo de medida disciplinaria contra Van der Vaart por sus declaraciones.
España se paralizó con La Roja
El debut de la selección española de fútbol en el Mundial 2026 contra Cabo Verde fue seguido por 7.977.000 personas y más de 12,5 millones se conectaron en algún momento al partido, el 26 % de la población en España.
Son los datos facilitados por la consultora Barlovento, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media), de la audiencia del partido disputado este lunes en Atlanta y seguido a través de 'La1', 'DAZN Mundial' y 'Teledeporte'.
El partido logró 11.899.000 espectadores únicos y un 64,9 % de cuota de pantalla, el porcentaje de espectadores que lo siguieron respecto al total que estaba viendo la televisión en esos momentos.
Problemas para Irán en Estados Unidos
Horas después de su debut en el Mundial 2026 en Los Ángeles, Irán vivió varios contratiempos al abandonar Estados Unidos rumbo a México. Dos jugadores sufrieron retrasos en los controles fronterizos y otro descubrió que su visado había expirado.
La federación iraní explicó que los problemas ya habían aparecido en el viaje de ida desde México hacia Estados Unidos, con esperas prolongadas en los controles. Tras el empate ante Nueva Zelanda (2-2), la situación volvió a repetirse en el aeropuerto de Los Ángeles.
"Para dos miembros clave del equipo la salida fue retrasada y encontraron dificultades, al igual que en el viaje de ida", comunicó la federación. Uno de los afectados fue el capitán Mehdi Taremi. "El proceso de salida de estos dos jugadores sufrió un retraso injustificado, provocando un aplazamiento en la salida del convoy de la selección hacia Tijuana".
El organismo añadió: "Todos los miembros de la selección ya están a bordo del avión, pero Mehdi Taremi y Saeed Al-Hawie todavía están completando los trámites de salida". Además, la federación confirmó que el visado de Mehdi Torabi había expirado. "Solo era válido para una única entrada a Estados Unidos", explicó después de que el jugador viajara a Los Ángeles para disputar el partido.
"La Federación iraní de fútbol ha iniciado los trámites para renovar el visado de Torabi para que pueda acompañar al equipo nacional en los próximos partidos", concluyó. El combinado iraní finalmente puso rumbo a su concentración en Tijuana.
Renard toma las riendas de Túnez
El francés Hervé Renard es el elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como seleccionador al marroquí Sabri Lamouchi, destituido después de la goleada encajada ante Suecia (5-1) en el debut en el Mundial 2026.
La Federación anunció este martes en un comunicado que Renard se hará cargo del equipo tunecino esta misma tarde tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa del Mundial ante la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, según los objetivos.
Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudí, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Catar 2022.
Scaloni tranquiliza con Julián y el Dibu
Lionel Scaloni confirmó en la previa del encuentro que tanto el Dibu Martínez como Julián Álvarez están en condiciones de ser titulares, despejando así las dudas sobre su estado físico. En el caso del portero, que se recupera de una fractura en el dedo anular derecho, el seleccionador fue optimista: aseguró que “está bien” y que, si la evolución se mantiene, “creo que va a jugar”.
Respecto al delantero del Atlético de Madrid, Scaloni explicó que arrastraba un problema en el tobillo, aunque su recuperación ha sido positiva y ya está disponible para el partido. El técnico argentino también se refirió a la importancia del debut en el torneo, subrayando que, si bien no es un encuentro “fundamental”, sí reviste gran relevancia dentro del contexto competitivo.
Shaun Evans, colegiado australiano, se defiende
El árbitro australiano Shaun Evans negó este martes haber realizado de forma deliberada un gesto asociado al supremacismo blanco durante una transmisión del Mundial y aseguró que el movimiento de su mano fue "involuntario" e "inconsciente", mientras la FIFA estableció que "no había evidencia" del acto ofensivo.
"Quisiera aclarar que no hice intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo", afirmó Evans en un comunicado remitido a EFE por la FIFA tras la polémica generada durante el partido entre Alemania y Curazao.
Los viajes de Infantino, objeto de debate
Gianni Infantino tiene previsto asistir a dos partidos por día siempre que sea posible durante el resto del Mundial, a pesar de las enormes distancias entre sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El presidente de la FIFA dispone de un jet privado facilitado por Qatar Airways como parte de un acuerdo de patrocinio, lo que le permitirá desplazarse entre las múltiples ciudades del torneo.
Tras presenciar el partido inaugural en Ciudad de México, Infantino se trasladó inmediatamente a Guadalajara para el Corea del Sur–Chequia. Al día siguiente estuvo en Los Ángeles para el Estados Unidos–Paraguay y posteriormente en San Francisco y Vancouver, antes de regresar a Miami para un encuentro institucional con las federaciones miembro y volver esa misma noche a California para otro partido.
Según fuentes de la FIFA, su objetivo es mantener ese ritmo de dos encuentros diarios siempre que la agenda lo permita, en un Mundial marcado por su enorme escala geográfica, con 16 estadios repartidos en tres países y hasta 2.800 millas de distancia entre sedes.
A diferencia del Mundial de Qatar 2022, donde podía asistir a todos los partidos por la corta distancia entre estadios, esta edición implica un desafío logístico mucho mayor. La organización también ha generado críticas medioambientales, con estimaciones que apuntan a que el torneo podría convertirse en el evento deportivo más contaminante de la historia debido al alto volumen de vuelos necesarios.
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