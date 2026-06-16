Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Desliz racista de Van der Vaart con la selección de Japón

Rafael van der Vaart generó polémica durante su participación como comentarista en la cadena neerlandesa 'NOS' tras realizar un comentario considerado desafortunado durante el Mundial.

El exjugador de Tottenham y Real Madrid analizaba el empate de Japón ante Países Bajos en el duelo del Grupo F cuando habló sobre el gol de Daichi Kamada tras un saque de esquina. Van der Vaart elogió la ejecución de la jugada: "El córner perfecto es realmente muy difícil de defender. Llegó con la velocidad adecuada, justo por encima del área pequeña. Con un poco de suerte habría entrado directamente, pero el saque de esquina fue increíble".

Sin embargo, al continuar con el análisis, añadió una frase que provocó críticas: “Ellos se parecen, por supuesto, quizá Micky van de Ven pensó eso…". Inmediatamente después intentó matizar sus palabras: "Es una broma, por supuesto. Casi no me atrevo a decir nada".

El comentario generó numerosas reacciones en redes sociales, donde varios aficionados criticaron al excentrocampista neerlandés. Por el momento, no se ha informado de si la cadena 'NOS' tomará algún tipo de medida disciplinaria contra Van der Vaart por sus declaraciones.