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Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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Van der Vaart, exfutbolista de Países Bajos

Van der Vaart, exfutbolista de Países Bajos / EFE

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Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.

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Renard toma las riendas de Túnez

El francés Hervé Renard es el elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como seleccionador al marroquí Sabri Lamouchi, destituido después de la goleada encajada ante Suecia (5-1) en el debut en el Mundial 2026.

La Federación anunció este martes en un comunicado que Renard se hará cargo del equipo tunecino esta misma tarde tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa del Mundial ante la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, según los objetivos.

Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudí, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Catar 2022.

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