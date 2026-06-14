Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Las selecciones se unen contra Ceferin

Las federaciones de Cabo Verde, Curazao, República Democrática del Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica y Uzbekistán han unido fuerzas para responder públicamente a las recientes declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, sobre el nuevo formato ampliado de la Copa del Mundo.

A través de un comunicado conjunto, los organismos nacionales expresaron su rechazo a las palabras del dirigente esloveno, quien había cuestionado la expansión del torneo a 48 selecciones al considerar que genera encuentros "sin interés".

Las federaciones firmantes defendieron la ampliación impulsada por la FIFA y subrayaron que el nuevo formato ha permitido una representación más amplia y diversa del fútbol mundial, brindando oportunidades históricas a países que tradicionalmente tenían más dificultades para acceder a la fase final del campeonato.

En su respuesta, los responsables federativos destacaron que calificar determinados partidos como irrelevantes supone menospreciar el esfuerzo deportivo de numerosas selecciones emergentes y de millones de aficionados que ven en el Mundial una plataforma única para competir al máximo nivel internacional.