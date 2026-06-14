Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Rajada de Gary Neville a la FIFA

El exjugador del United Gary Nevill y actual comentarista hace referencia de forma contundente a la actuación del VAR en el penalti que marcó Embolo para Suiza. "¿Por qué la FIFA no nos muestra la información cuando ya existe tanta desconfianza hacia ellos? Esto es una dictadura: la idea de que guarden estos datos internamente y no se los muestren a los aficionados es absolutamente ridícula".