Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Rajada de Gary Neville a la FIFA
El exjugador del United Gary Nevill y actual comentarista hace referencia de forma contundente a la actuación del VAR en el penalti que marcó Embolo para Suiza. "¿Por qué la FIFA no nos muestra la información cuando ya existe tanta desconfianza hacia ellos? Esto es una dictadura: la idea de que guarden estos datos internamente y no se los muestren a los aficionados es absolutamente ridícula".
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