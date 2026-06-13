Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

ENTREVISTA A LUIS DE LA FUENTE CON 'AS'

'As' abre este 13 de julio con una entrevista con Luis de la Fuente. Algunas de las frases destacadas:

Sobre Lamine, Víctor y Nico: Vamos a ir poquito a poco. Cada día mejoran y el tratamiento y las indicaciones que nos habían dado de sus clubes, la información que nos habían pasado se ajustaba perfectamente a la realidad. Y nosotros estamos haciendo un seguimiento y dando continuidad a ese trabajo que estaba previsto. Todos estarán disponibles para Cabo Verde. Ahora, eso no quiere decir que vayan a jugar. Vamos a ver qué sensaciones tenemos todos. Ellos lo primero. Y veremos en ese partido si hay que darles minutos o no.

Sobre Lamine en particular: Estuvimos muy preocupados. Porque vimos que era una lesión que podía... No tenerle tres meses parado, ni dos, pero seguramente ese mes y medio se podía alargar. Pero los plazos que se están cumpliendo son excepcionales en la previsión y en la calidad de recuperación. Y estamos todos... no sorprendidos, pero sí muy contentos. Muy contentos porque estamos viendo que la recuperación va acortando plazos, va encontrándose cada día mejor. Y eso invitar a pensar que va a estar perfectamente para el primer partido.

La sensible baja de Fermín: Las ausencias que más duelen vienen provocadas por lesiones. En este caso, la última de Fermín. Un futbolista que estaba en un momento fantástico, excepcional, con una confianza, una seguridad... Podría ser su Mundial. Y se cae por una lesión... no hay ninguna absurda, pero todas son muy dolorosas. Esas son las que duelen, esas ausencias duelen. Las que tienes que tomar por decisiones técnicas, pues beneficia a uno y perjudica a otro. En cualquier caso, si hubiera sido al revés, hubiéramos sentido lo mismo. La profesionalidad nos lleva a tomar ese tipo de decisiones, la honestidad también. No tenemos dudas. Ellos saben que siempre hemos valorado esos aspectos y que siempre vamos a seguir esos criterios.