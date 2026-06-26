El Mundial 2026 bate el récord global de asistencia... ¡a falta de 44 partidos!

El Mundial 2026 ya tiene otro motivo para pasar a la historia. La FIFA anunció oficialmente, a través de las pantallas gigantes durante los primeros partidos de esta noche de jueves (el Ecuador-Alemania y el Curazao-Costa de Marfil) que ya se ha batido la marca absoluta de mayor asistencia global a los estadios. Y se ha alcanzado este récord tras la disputa de 60 partidos, cuando todavía quedan 44 por delante.

Los estadios presentan grandes entradas en este Mundial 2026 / EFE

El anterior mejor registro databa de hace 32 años, concretamente desde el Mundial de 1994 que se celebró también el los Estados Unidos, aunque ahora el gigante norteamericano comparte organización con México y Canadá. En aquella ocasión, presenciaron los 64 partidos en directo un total de 3.587.538 de personas. Este jueves, se anunció que ya se habían alcanzado 3.605.357 espectadores, es decir, casi veinte mil más.

Previsión 6 millones

No había ninguna duda de que la marca de 1994 se iba a batir en este Campeonato del Mundo, pero sí quedaba la expectativa de conocer cuándo sería. El hecho de lograrlo después de 60 partidos significa que el récord anterior se ha pulverizado con 4 encuentros menos, pues en aquel Mundial, que conquistó Brasil, el número total de enfrentamientos fue de 64.

Con 44 partidos todavía por delante de un total de 104 debido a la ampliación de 48 selecciones, se alcanzarán cifras que rondarán los 6 millones de asistencia acumulada, según las previsiones de la propia FIFA.

Evidentemente, los ingresos se multiplicarán por este concepto, porque además, todos los estadios están registrando entradas muy positivas y visualmente, apenas se ven espacios por ocupar en ninguno de los recintos de los tres países que albergan este Campeonato del Mundo.

Un Mundial 2026 que está siendo todo un éxito a nivel de seguimiento y de ambiente en los estadios y las ciudades, registrándose muy pocos incidentes y prevaleciendo el fútbol y el buen rollo.

Aficionados observan la trasmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia / EFE

Los estadios, grandes y llenos

Los estadios sobre todo de Estados Unidos y de México cuentan con una gran capacidad, lo que también ayuda a que se registren estas cifras tan espectaculares que realza todavía más este Mundial. El recinto con un mayor aforo de todos los que acogen este Campeonato del Mundo es el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, comercialmente conocido por MetLife Stadium, que ya ha acogido varios partidos y que será el escenario de la gran final del próximo 19 de julio. Caben 82.500 espectadores.

Le sigue de cerca el Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde se jugó el inaugural entre México y Sudáfrica (2-0). Aunque su capacidad real es de 87.000 personas, para este Campeonato del Mundo se ha reducido el aforo gasta quedar en 80.824 espectadores.