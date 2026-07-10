El multimillonario plan de Klopp para fichar a Mbappé: "Fue a bordo de un jet privado con cinco habitaciones"

Kylian Mbappé volvió a igualar a Leo Messi al frente de la Bota de Oro del Mundial tras marcar el gol decisivo frente a Marruecos. Liderada por el crack del Real Madrid, Francia se convirtió anoche en la primera semifinalista de la Copa del Mundo. Sin embargo, el gran bombazo lo soltó Jürgen Klopp al finalizar el encuentro de cuartos de final.

El futuro seleccionador de Alemania fue captado por las cámaras de DAZN al concluir el encuentro junto a Kylian Mbappé. Con una sonrisa de oreja a oreja por parte de ambos, el técnico germano y el delantero francés conversaron durante varios segundos e incluso buscaron cómplices en la grada, donde encontraron entre la multitud a la madre del jugador madridista, señalándole con el dedo entre risas.

Una historia que podría generar intriga, pero que terminó sacando a relucir una de las historias más sorprendentes de los mercados de fichajes recientes. Y es que el propio Klopp trató de fichar en el pasado a Kylian Mbappé con un plan millonario al alcance de muy pocos clubes del mundo. Fue el mismo exentrenador del Liverpool quien contó la historia en la televisión teutona 'Magenta TV', donde se encuentra comentando el Mundial a la espera de decidir su futuro tras unos meses alejado de los banquillos.

"Fue el traspaso frustrado más caro en el que invertimos", soltó Jürgen Klopp al respecto. Era solo el resumen de todo un operativo de muchos quilates por parte del Liverpool que terminó frustrándose. Fue en una época en la que Mbappé todavía militaba en el Mónaco, antes de recalar en el PSG en 2017 pero habiéndose convertido ya en una de las grandes promesas el fútbol mundial.

Jet privado, cinco habitaciones y vuelo sin rumbo

El intento de fichaje se llevó totalmente en secreto e incluyó un jet privado con hasta cinco habitaciones, ni más ni menos, para tratar de convencer sin éxito a uno de los mejores jugadores del mundo: "Volamos desde Blackpool hasta Niza. Y allí en Niza, toda la familia de Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones, o algo así".

Mbappé, en Mónaco / -

Tal era la magnitud de lo que estaba contando Klopp que el propio presentador del programa, Johannes B. Kerner, le preguntó sorprendido si lo que estaba contando del avión era real. "Sí, sí, fuimos a lo grande. Era un avión enorme", explicó el técnico, que luego añadió que la cumbre era totalmente secreta, por lo que el vuelo no tenía destino alguno.

"Luego volamos en círculos, hablamos con su familia y comimos buena comida. Fue increíble. Y todo eso pasó en un avión... ¡No podíamos ser vistos!", soltó Klopp, antes de contar el desenlace ya conocido por todos: "Y luego se fue a París...".