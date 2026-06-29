Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial

La policia de San José ha comunicado a través de las redes sociales que una persona ha muerto y otra ha resultado gravemente herida en un tiroteo ocurrido en la Plaza San Pedro, una de las ubicaciones del área de la Bahía de San Francisco donde hay pantallas gigantes para seguir en directo los partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Las unidades se encuentran investigando un tiroteo en el cruce de North Market Street y West Santa Clara Street. Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponen en riesgo su vida. Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles circundantes están cerradas en el área. Por favor, evite la zona y utilice rutas alternas", ha informado el departamento de prensa de la policia de San José.

Según han informado varios medios de comunicación locales, se ha producido un tiroteo en el popular lugar de entretenimiento de California en un momento en el que, afortunadamente, no había ningún partido en juego. Cabe recordar que el único encuentro de la jornada del domingo en la Copa del Mundo, el Sudáfrica 0-1 Canadá con el que arrancaron los dieciseisavos de final, finalizó alrededor de las 14.00 hora local.