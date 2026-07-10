Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialMundial 2026 hoyAdeyemiFlorentino PérezMáximos goleadores MundialEtapa 7 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaHorario Djokovic SinnerHorarios MotoGPOlise FranciaPartidos Gratis MundialAleksander SekulicMcGregor Holloway horarioMercado Fichajes hoyJoan PradellsCuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaIreneMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Muere una joven de 17 años durante las celebraciones tras el Francia-Marruecos

La adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para unirse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad tras el encuentro.

Celebraciones en Francia tras la victoria ante Marruecos

Celebraciones en Francia tras la victoria ante Marruecos / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Una joven de 17 años murió durante la madrugada del viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el departamento del Norte, tras caer de un camión mientras participaba en las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, según informó la prensa francesa.

De acuerdo con el diario regional La Voix du Nord, que fue el primer medio en dar a conocer el suceso, la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para unirse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad tras el encuentro.

En un momento del recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollada por el propio vehículo.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de la joven, que murió en el acto. Otro menor que presenció el accidente tuvo que ser trasladado a un hospital en estado de conmoción.

Noticias relacionadas

La prensa francesa también señala que el conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL