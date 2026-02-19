Movistar Plus se queda con todo el Mundial de Fútbol de 2026 a través de DAZN

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya tiene otra casa en las pantallas españolas. Movistar Plus+ ha hecho oficial un acuerdo estratégico para ofrecer la Copa del Mundo de la FIFA al completo a través de DAZN, garantizando la cobertura absoluta del mayor evento futbolístico del calendario.

Esta alianza asegura la retransmisión íntegra de los 104 encuentros que disputarán las 48 selecciones participantes en el nuevo formato del torneo. El acuerdo incluye tanto los partidos de pago como los de emisión en abierto, garantizando el seguimiento total del campeonato y de todos los compromisos de la selección española.

El acceso al Mundial estará disponible para aquellos usuarios que cuenten con la oferta convergente miMovistar. De esta forma, la plataforma se asegura concentrar a la audiencia que buscará seguir a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Leo Messi, Vinícius Jr., Pedri o Jude Bellingham en su lucha por el título mundial.

Además de los directos canalizados mediante DAZN, la operadora ha confirmado que enriquecerá la cobertura con contenidos exclusivos de producción propia, apostando por reportajes y entrevistas para complementar la experiencia durante las semanas de competición.