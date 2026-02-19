MUNDIAL FÚTBOL
Movistar Plus se queda con todo el Mundial de Fútbol de 2026 a través de DAZN
La plataforma de Telefónica garantiza a sus abonados la emisión íntegra de los 104 partidos de la cita de EE. UU., México y Canadá
SPORT.es
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya tiene otra casa en las pantallas españolas. Movistar Plus+ ha hecho oficial un acuerdo estratégico para ofrecer la Copa del Mundo de la FIFA al completo a través de DAZN, garantizando la cobertura absoluta del mayor evento futbolístico del calendario.
Esta alianza asegura la retransmisión íntegra de los 104 encuentros que disputarán las 48 selecciones participantes en el nuevo formato del torneo. El acuerdo incluye tanto los partidos de pago como los de emisión en abierto, garantizando el seguimiento total del campeonato y de todos los compromisos de la selección española.
El acceso al Mundial estará disponible para aquellos usuarios que cuenten con la oferta convergente miMovistar. De esta forma, la plataforma se asegura concentrar a la audiencia que buscará seguir a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Leo Messi, Vinícius Jr., Pedri o Jude Bellingham en su lucha por el título mundial.
Además de los directos canalizados mediante DAZN, la operadora ha confirmado que enriquecerá la cobertura con contenidos exclusivos de producción propia, apostando por reportajes y entrevistas para complementar la experiencia durante las semanas de competición.
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."
- Un experto en lectura de labios revela qué le dijo Vinicius a Prestianni
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- El United responde al Barça sobre el precio de Rashford
- Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!
- Confirmado: Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos en LaLiga