Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, desvela por qué no está en el Mundial: "Cambiaría todo el dinero que tengo por lograr curarme"

España afronta este viernes una cita decisiva en el Mundial. La selección se enfrentará a Bélgica en los cuartos de final con un puesto en las semifinales en juego y la posibilidad de seguir acercándose a la gran final del próximo 19 de julio.

En los partidos, las gradas se llenan de familiares y amigos de los futbolistas para animarlos, y en el caso de Lamine Yamal, su madre Sheila Ebana, su pareja Inés García y su hermano Keyne sí se han desplazado hasta Estados Unidos para seguir el Mundial.

Sin embargo, hay una ausencia que ha llamado especialmente la atención desde el inicio de la competición. Acostumbrado a acompañar a su hijo en los encuentros, Mounir Nasraoui no ha viajado y ha sorprendido a los aficionados.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal / Europa Press

Según personas de su entorno, el motivo de su ausencia está relacionado con un problema de salud con el que convive desde hace tiempo y que él mismo ha reconocido públicamente: la epilepsia.

El propio Mounir habló de ello en una conversación que mantuvo con un hostelero de Mataró, localidad en la que reside: "No sé si podré ir para allá, como tengo el problema de la epilepsia...", le confesó cuando le preguntó si viajaría para seguir el Mundial junto a su hijo.

Ese mismo conocido también explicó que Mounir suele expresar con frecuencia el deseo de poder dejar atrás este problema de salud. "Cambiaría todo el dinero que tengo por lograr curarme", aseguró que le ha escuchado decir en más de una ocasión.

Lamine Yamal con sus padres / Archivo

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a la actividad eléctrica del cerebro y puede provocar crisis de distinta intensidad. Aunque muchas personas la asocian únicamente a las convulsiones, lo cierto es que existen diferentes tipos de episodios y los síntomas pueden ir desde pérdidas momentáneas de conciencia hasta movimientos involuntarios, rigidez muscular, confusión o alteraciones de la percepción.

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Según explicó el hostelero, la enfermedad también ha afectado a otros aspectos de la vida del padre del futbolista: "Ahora, como tiene un problema de epilepsia, no puede trabajar. Casi ni coger el coche", aseguró.