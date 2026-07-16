Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, desvela por qué no está en el Mundial: "Me puede dar un ataque"

España ya está en la gran final del Mundial tras superar a Francia, y el próximo domingo se jugará el título frente a Argentina. El equipo de Luis de la Fuente tendrá la oportunidad de conquistar la segunda estrella.

Como ha sucedido durante toda la competición, Lamine Yamal contará con el apoyo de buena parte de su familia desde las gradas. Su madre, Sheila Ebana, su pareja, Inés García, y su hermano Keyne han acompañado a la selección durante el Mundial, aunque hay una ausencia que sigue llamando la atención.

Mounir Nasraoui, padre del extremo del FC Barcelona, no ha podido viajar a Estados Unidos y ha explicado los motivos en una entrevista exclusiva para 'Y ahora Sonsoles'.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal / Europa Press

Antes de hablar de su situación, quiso felicitar a la selección por el pase a la final y mostró el orgullo que siente por su hijo: "Estoy muy orgulloso y agradecido por la gran victoria que ha tenido España. Estoy contento en general por mi hijo y por los jugadores que han hecho un gran trabajo".

Mounir también desveló que habló con Lamine y explicó cómo fue esa conversación entre ambos: "Siempre tengo presente a mi hijo desde hace 19 años y dos días. Me ha llamado y me ha dicho que está orgulloso de mí, y yo le he dicho que estoy más orgulloso de él. Gracias Lamine y gracias a todos los que le han ayudado, han aportado y han estado ahí. Muchas gracias al mundo entero".

El padre del internacional español reconoció todo lo que ha supuesto llegar hasta este momento y recordó el camino recorrido por su hijo desde que era un niño: "Es mucho trabajo y mucho estrés durante la vida y ves que lo ha superado todo y hay que estar orgulloso".

Lamine Yamal con sus padres / Archivo

Mounir recordó que padece epilepsia y que realizar un viaje de estas características podría poner en riesgo su salud: "Creo que Los Ángeles están a 18.000 kilómetros, imagínate, es muy duro para mí no estar ahí con él. Yo soy una persona epiléptica y tengo que tomarme bastantes pastillas al día y a veces me puede dar un ataque epiléptico. Ahora mismo puedo estar tranquilo, y de los nervios y la emoción me puede dar un ataque".

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El padre del futbolista tiene muy claro que antes de viajar tiene que pensar también en su hijo y en los que están a su alrededor: "Voy a traer problemas, entonces mejor estar en casa y verlo desde aquí".