El motivo por el que Olise juega con Francia

Uno de los jugadores del momento es sin duda Michael Olise, ya no solo por sus cinco asistencias en lo que va de Mundial, sino por su espectacular rendimiento en el Bayern de Múnich, con el que ha logrado el triplete nacional tras participar en 49 goles en 52 partidos sumando todas las competiciones.

No obstante, el extremo tiene una peculiar historia que poca gente conoce. Michael nació en Londres, creció en Inglaterra y completó su formación en dicho país y, aun así, tomó la decisión de representar a Francia a nivel selecciones. De hecho, esto le convierte en el primer jugador que alcanza la absoluta francesa sin haberse formado ni jugado nunca en un club del país.

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Su madre, clave en la decisión

Aunque pudo haber escogido jugar con los 'Three Lions' e incluso con Argelia y Nigeria, nacionalidades de su madre y de su padre respectivamente, fue la figura materna la que le llevó a querer representar a Francia en las grandes competiciones internacionales. El propio jugador explicó la importancia de la mujer que le trajo al mundo en su decisión, "mi madre viene de Francia, venía aquí de pequeño siempre, la conexión con Francia me viene de ahí y por eso juego también por este país", declaró.

También confirma la firme intención del jugador en el pasado uno de los entrenadores que más han marcado hasta el momento su carrera, Patrick Vieira, el cual le entrenó en el Crystal Palace antes de que llegara al Bayern: "Es una persona introvertida, todo el mundo lo sabe, pero no se le puede reducir solo a eso. Recuerdo la primera conversación que tuvimos, cuando llegó de Reading; ya tenía la mirada puesta en el ámbito internacional. Por aquel entonces, me dijo: Yo quiero jugar con Francia. Tuvimos a Platini, luego a Zidane y ahora creo que Olise".

No obstante, la importancia de su figura materna va todavía más allá en el destino de Olise con su selección, pues según Le Parisien y L'Equipe ella misma envió unos vídeos de su hijo al entonces entrenador de Francia sub-18, Jean-Luc Vannuchi con las mejores jugadas de su hijo en el Reading. Y por las casualidades y el punto de suerte que se necesita en la vida, Vannuchi es miembro del cuerpo técnico de Deschamps desde 2019, lo cual puede haber facilitado la presencia de la estrella del Bayern con los galos. Además, según información de Marca, Vannuchi tenía en su poder una lista de jugadores interesantes que legalmente podían obtener la nacionalidad en la que figuraba Olise, por lo que una vez se enteró de la intención del joven futbolista se puso manos a la obra.