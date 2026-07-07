¿Quién es Mostafa Shobeir? El portero que desespera a Messi y Argentina

El duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto tuvo un claro protagonista: Mostafa Shobeir. El guardameta egipcio se vistió de héroe para hacer soñar a toda una selección tras detener un penalti a Leo Messi, una acción que resultó decisiva para mantener con vida a los Faraones. Pero su exhibición no terminó ahí. También fue clave con una gran intervención ante Alexis Mac Allister. El centrocampista argentino estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente cabezazo tras un preciso centro al área: conectó el balón con fuerza, pero Shobeir, bien colocado, atrapó el remate con seguridad y sin conceder rechace.

No solo frustró a Mac Allister y a Messi. Julián Álvarez también tuvo el empate en sus botas, aunque volvió a encontrarse con un guardameta absolutamente inspirado. El delantero argentino ejecutó un disparo potente y ajustado, pero Shobeir adivinó la trayectoria del balón y se estiró de manera espectacular para desviarlo. Una intervención que ya apunta a convertirse en una de las mejores paradas del Mundial y que permitió a Egipto conservar su ventaja.

Más allá de sus intervenciones frente a Argentina, el guardameta está siendo una de las grandes figuras de la selección egipcia durante el campeonato. Además, su historia tiene un componente muy especial, ya que ha seguido los pasos de su padre, una de las leyendas del fútbol del país. El actual portero de Al Ahly, titular con Egipto en los octavos de final del Mundial de 2026, protagoniza una historia marcada por la herencia familiar. Su padre, Ahmed Shobeir, defendió la portería de la selección egipcia en el Mundial de Italia 1990, formando parte de un equipo sólido y muy competitivo que puso en aprietos a varias potencias europeas. Treinta y seis años después, es Mostafa quien ha recogido el testigo en otra Copa del Mundo.

Su gran despegue llegó en 2023, cuando aprovechó la oportunidad tras sustituir al lesionado Mohamed El Shenawy en la final de la Liga de Campeones de África. Su destacada actuación marcó un punto de inflexión en su carrera y, desde entonces, no ha dejado de crecer.

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"Lo llevamos en los genes"

Nacido en Giza en el año 2000, Mostafa Shobeir ha desarrollado toda su carrera en Al Ahly, el club más laureado del continente africano. Con apenas 26 años ya se ha convertido en uno de los líderes de la selección egipcia. Tras clasificarse para los octavos de final, el guardameta lanzó un mensaje que se volvió viral e ilusionó a todo un país: "Esta es la garra egipcia que llevamos en los genes. Es increíble. Luchamos hasta el final y seguiremos haciéndolo en el próximo partido, sea cual sea. Aunque tengamos bajas por lesión, seguiremos luchando por la afición, por nuestra patria y por nosotros mismos. Desde el primer día nos dijimos que no veníamos solo a jugar la fase de grupos. Lo dimos todo y la suerte estuvo de nuestro lado. Damos gracias a Dios por sus bendiciones y queremos seguir adelante". Tras su partido ante Argentina, su figura será aún más halabada en Egipto.