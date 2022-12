Morata: "Le llevaría la Bota de Oro a Mbappé en bicicleta a cambio de ganar nosotros el Mundial"

El ariete madrileño habló en una entrevista con AS antes del duelo de octavos de final ante Marruecos "Hay que pensar que ya pasó, que fue una cagada por nuestra parte y que Japón estuvo bien"

Álvaro Morata lleva tres goles en los tres partidos disputados en el Mundial de Qatar, aunque fue titular solo en el último ante Japón. El ariete madrileño habló en una entrevista con AS anntes del duelo de octavos de final ante Marruecos. ¿Le cambiaría a Mbappé la Bota de Oro por la Copa del Mundo? "¡Le llevaría a Francia en bicicleta a cambio de ser nosotros campeones!".

LA DERROTA ANTE JAPÓN

"A veces no es tan malo que pase una cosa así, porque cuando lo ves todo claro... Si el golpe nos lo hubieran dado en octavos habríamos estado llorando cuatro años. Hay que pensar que ya pasó, que fue una cagada por nuestra parte y que Japón estuvo bien. Lo que hay que pensar es que el fallo se ha producido cuando aún había remedio, en la fase de grupos. Y pensar que estamos en las eliminatorias gracias al gran resultado contra Costa Rica, que parecía fácil...".

LOS GOLES

"Pues he tenido la suerte de jugar en grandes equipos y de tener grandes compañeros, y eso ayuda mucho. Per los goles sólo no valen. Nadie se acuerda de los goles si te mandan para casa en octavos. Al final los que quedan en la historia de la Federación son los que ganan".

Morata hizo el 1-0 ante Alemania | SPORT TV

"Yo, si hace falta, les enseño a hacer el arquero a todos mis compañeros. La responsabilidad es de todos y nadie se acordará de nada si no tenemos éxito".

"Pues yo le doy valor, pero por la alegría que supone marcar con la Selección y ayudar al equipo. Ojalá fuésemos campeones del Mundo aunque no volviera a pisar el campo. Si me dicen que me tengo que ir a mi casa pero que España gana el Mundial, pues me voy a mi casa y que nos den la Copa".

RONALDO, MESSI, NEYMAR...

"¡Qué puedo decir de Messi! A cualquiera de mi generación que le preguntes por Messi o por Cristiano te dirán que son una pasada. A mí personalmente también me gusta Neymar porque te hace disfrutar viéndole jugar los partidos. Cualquiera que le guste el fútbol dejará lo que esté haciendo por ver jugar a Messi, Cristiano o Neymar. Ojalá que si se cruzan con nosotros no tengan su día. Personalmente, me alegraría si Cristiano gana el Mundial porque ha tenido una trayectoria increíble. Y tampoco me pondría triste si lo ganan los otros dos, que también son grandísimos jugadores. Pero lo bueno sería que fueran ellos tres los que nos felicitaran a nosotros".

El gol de Leo Messi a Australia | SPORT.TV

LUIS ENRIQUE

"Sí, claro que me lo parece. He tenido mucha suerte con los entrenadores. Creo que ya solo me falta Pep Guardiola..., porque he estado con los mejores. He tenido a Zidane, Ancelotti, Mourinho, Allegri, Conte, Del Bosque, Lopetegui, Luis Enrique, Simeone...".

"La verdad, no me gustaría ser entrenador en el futuro, pero he cogido muchas cosas de los mejores".