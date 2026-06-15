Monti: dos finales con dos países diferentes jugándose la vida

“En Uruguay me mataban si ganaba y en Italia, si perdía”. Luis Felipe Monti no paró de repetir esas palabras a quienes quisieron conocer su historia de viva voz. Una historia que hoy en día es imposible repetir pero que en los años 30, en el principio de la Copa del Mundo, sucedió. Un futbolista jugó dos Mundiales con dos selecciones diferentes y no solo eso: disputó ambas finales con resultado dispar, pero con alegría por salvar su vida en ambos casos.

Monti, hijo de emigrantes italianos, nació en Buenos Aires el 15 de mayo de 1901. Formado en las divisiones inferiores de Huracán y tras un breve paso por el Atlético Palermo, recaló en 1922 en San Lorenzo de Almagro. Era un defensa rudo y contundente que se reconvirtió en medio centro. Capitán de los ‘cuervos’ e ídolo en el estadio Gasómetro, comenzó a ser habitual en la selección argentina.

Con la albiceleste vivió éxitos en la Copa América disputada en Perú en 1927, donde salió campeón, y en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928, con la medalla de plata. Apodado ‘Doble Ancho’ por lo difícil que era superarle en el campo, Monti no podía faltar a la convocatoria argentina para disputar la primera Copa del Mundo de la historia, en Uruguay.

El segundo más veterano

El seleccionador, Francisco Carlos Olázar, le incluyó entre los 22 de la lista definitiva. Monti era el único representante de San Lorenzo y, a sus 29 años, el segundo jugador más veterano de los convocados, tras el defensa de Boca Júniors Ramón Muttis, que tenía 31. Jugó cuatro de los cinco partidos argentinos en el campeonato y en el primero de ellos, contra Francia, anotó el primer gol albiceleste en un Mundial, de libre directo.

Argentina llegó a la final contra la selección anfitriona, Uruguay. Todo iba bien hasta el descanso. Los jugadores se retiraron a vestuarios con ventaja albiceleste por 1-2, pero en la caseta las cosas cambiaron. Monti fue uno de los que escuchó amenazas de muerte por parte de hinchas charrúas. “Me dijeron que si ganábamos, me matarían a mí y a mi familia”, declaró el jugador tiempo después.

Y ‘Doble Ancho’ no dio pie con bola en la segunda mitad. Parecía que le diera miedo tocar el balón. Y no solo él, sino la mayoría de sus compañeros. Uruguay lo aprovechó y dio la vuelta al tanteo hasta imponerse por 4-2. Fiesta charrúa en el Estadio Centenario y desolación albiceleste por perder aquella primera Copa del Mundo.

Exilio a la fuerza

El regreso a casa fue un infierno para Luis. Muchos le culpaban directamente de lo sucedido en Montevideo. Por ello no dudó en aceptar una oferta de la Juventus de Turín para cambiar de aires e incorporarse al equipo italiano. Tras un tiempo de adaptación se convirtió en pieza fundamental de la ‘Vecchia Signora’, aunque el destino le reservó un nuevo cambio de guion.

El fascismo mandaba en la Italia de la época, con Benito Mussolini al frente. ‘Il Duce’ -como se le conoció más tarde- sabía que los éxitos futbolísticos podían ayudar a consolidar el régimen y la celebración de la segunda edición de la Copa del Mundo en el país transalpino era un gran escaparate.

Monti, el segundo por la izquierda de pie, en el once de Italia en la final de 1934 contra Checoslovaquia / ARCHIVO

Quería tener la escuadra más potente para conquistar el título y para ello decidió nacionalizar a futbolistas extranjeros con ascendencia italiana, los llamados ‘oriundi’. Así, en la lista italiana de 1934 figuraban el brasileño Anfilogino Guarisi y los argentinos Raimundo Orsi, Attilio Demaria, Enrique Guaita y… Luis Monti.

Presión en el vestuario

Monti y Demaria habían jugado con Argentina el primer Mundial, pero solo Luis había disputado la final. Y en la edición de 1934 volvió a hacerlo. Después de eliminar a México, España y Austria, la selección de Checoslovaquia esperaba a Italia en Roma. Y antes del partido decisivo, Monti notó más presión todavía.

“Antes del partido, alguien entró en el vestuario con un mensaje de Mussolini que decía que habría consecuencias si Italia no ganaba”, reconoció Lorena, la nieta de Monti, años después. Incluso se comentó que el seleccionador, Vittorio Pozzo, recibió un mensaje más contundente del mandatario italiano: triunfo o muerte.

El 0-0 con el que la final llegó al descanso aumentó el nerviosismo. Y aún más cuando Checoslovaquia se adelantó en el minuto 70 con un gol de Puc. Sin embargo, Italia reaccionó y Orsi, en el minuto 81, empató. Cuando todo apuntaba a un partido de desempate, la euforia se desató en Roma. Angelo Schiavo –por cierto, enemigo deportivo de Monti en el fútbol italiano- anotó el gol de la victoria en el 95’.

Mussolini sonrió y los componentes de aquella selección se salvaron de las “consecuencias” anunciadas. Monti se convirtió en el único futbolista de la historia en disputar dos finales de Mundial con dos selecciones diferentes, algo que a partir de entonces se prohibió con un cambio en el reglamento de la FIFA. Un éxito en el que también notó que estaba en juego su vida y que recordó hasta el día de su muerte, el 9 de septiembre de 1983, a los 82 años.