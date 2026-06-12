El momento de la verdad para Estados Unidos: de los líos de Trump al 'show' de Katy Perry y el juicio de Paraguay

Ha llegado el momento de la verdad. Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, deberá demostrar sobre el césped que puede ser protagonista por su nivel futbolístico y no solo por las polémicas que han rodeado la organización del torneo.

Vetos de entrada al país a algunos protagonistas, como el árbitro somalí Omar Atran; cacheos e interrogatorios interminables, como los que sufrieron las delegaciones de Uzbekistán, Senegal o Brasil; temperaturas extremas que amenazan a 97 de los 104 encuentros; y el tiroteo que dio la bienvenida a la selección inglesa en Kansas han marcado la previa de un torneo histórico por ser el primero que se celebra en tres países y el primero con 48 participantes.

Donald Trump y Gianni Infantino, dos de los grandes protagonistas del Mundial 2026 / Agencias

La madrugada del viernes 12 al sábado 13 de junio, a las 3:00, hora española, Estados Unidos y Paraguay darán el pistoletazo de salida al Grupo D, en el que también conviven Turquía y Australia. Los Ángeles, una de las grandes capitales deportivas del país, acogerá la ceremonia de apertura estadounidense, en la que habrá espectáculos musicales con seis artistas que animarán al público del SoFi Stadium.

La californiana Katy Perry encabeza un 'show' de apertura que contará con el rapero Future, la brasileña Annita, el nigeriano Rema y la cantante sudafricana Tyla. La tailandesa Lisa cierra el elenco de inaguración que, en primera instancia, debía contar con la paraguaya Marilina, pero se le denegó la visa para entrar al país.

Anfitriones en 1994

Tras el espectáculo, la lupa estará puesta totalmente en el rendimiento del equipo de un Pochettino que ha trabajado intensamente durante más de 20 meses para demostrar al mundo que Estados Unidos puede ser una potencia del ‘soccer’. En 1994, el otro Mundial que acogió el país, la expectativa era simplemente competir con dignidad. Hoy, con numerosos futbolistas estadounidenses asentados en las grandes ligas europeas, eso ya no basta.

Especialmente después de ganar 3-2 a Senegal y perder por la mínima ante Alemania (1-2). En ese último encuentro, Antonee Robinson mostró al mundo el cañón que tiene en su pierna izquierda, un arma importante a media y larga distancia para desatascar partidos cerrados. Pero los amistosos preparatorios son exactamente eso: pruebas. Ahora empieza la competición real. Y ya no hay margen para el error.

El exentrenador de Tottenham y Chelsea utilizó a 67 jugadores durante el camino al Mundial y terminó convocando a 26, pero habrá que comprobar cuántos de ellos están realmente preparados para responder en el escenario más exigente. Ellos deberán demostrar de qué pasta está hecho este equipo. “Nadie nos pone más expectativas ni más presión que nosotros mismos”, aseguró el experimentado central Tim Ream en la previa.

Sin saber exactamente qué techo competitivo tienen los ‘Stars and Stripes’, hay ilusión por el talento de una generación llamada a dar un salto competitivo. Al frente aparece Christian Pulisic, la indudable estrella del combinado. El ‘Capitán América’ no llega en su mejor momento al torneo, pero se espera que dé un paso adelante y deje atrás la dinámica del Milan.

Puisic, durante el amistoso ante Senegal / Europa Press/Contacto/John Byrum

Otro de los destacados en el ataque estadounidense es Folarin Balogun, quien debutará en un Mundial tras marcar 19 goles en el Mónaco. De él se espera, junto a perfiles como Brenden Aaronson, Ricardo Pepi, Haji Wright o Tim Weah, hijo del Balón de Oro liberiano George Weah, que pongan fin al histórico problema de Estados Unidos de cara a portería.

Tampoco conviene olvidarse de perfiles como Malik Tillman, Gio Reyna, Tyler Adams, Weston McKennie o Sergiño Dest, futbolistas que viven más lejos del área, pero que son buenos argumentos para defender las opciones de Estados Unidos en su Mundial. Sin embargo, del centro del campo hacia atrás aparecen las principales incógnitas del equipo: el nivel defensivo, la profundidad de la plantilla y la capacidad de competir ante rivales de mayor jerarquía.

La competitividad paraguaya

Enfrente estará Paraguay, considerada por muchos analistas como una de las selecciones candidatas a sorprender en esta Copa del Mundo. La Albirroja, sin embargo, comenzará su camino en Estados Unidos, México y Canadá sin su gran joya, Julio Enciso, lesionado durante los amistosos previos. Su baja supone un rompecabezas importante para el seleccionador Gustavo Alfaro, obligado a encontrar una fórmula que compense la pérdida de desequilibrio, talento y creatividad que ofrecía el futbolista del Estrasburgo.

Julio Enciso, en el suelo, durante el amistoso ante Nicaragua / EFE

Las sensaciones, aun así, no son malas. Paraguay llega al estreno después de golear a Nicaragua por 4-0 y caer por la mínima ante Marruecos por 1-2. De momento, la dupla formada por Miguel Almirón y Antonio Sanabria parece tener argumentos para dar frutos en el Mundial. Eso sí, sin Enciso en el tridente, el equipo pierde una dosis considerable de calidad diferencial.

Estados Unidos necesita confirmar que su ambición es real y Paraguay quiere demostrar que tiene argumentos para incomodar a cualquiera. En Los Ángeles se disputará una prueba de madurez para dos selecciones que llegan al Mundial con preguntas pendientes y la obligación de responderlas en el único lugar donde no valen las excusas: el césped. Teniendo en cuenta que los mejores terceros avanzan de ronda, sumar tres puntos significaría tener pie y medio en los dieciseisavos.