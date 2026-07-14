Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francia - EspañaAlineación España hoyDónde ver Francia - EspañaPadre Lamine YamalClasificación Tour de Francia hoyEtapa 11 Tour de FranciaAdeyemiJulián ÁlvarezAleksandre TopuriaAlcarazCaso NegreiraStanley UmudeCuadro MundialMundial 2026 hoyMercado de fichajesAbuela LamineRockstar GTAPantalla gigante España FranciaLuis de la FuenteDembéléDónde juega EspañaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos: "No podemos comparar a los jugadores de Francia con los nuestros"

El entrenador de Los Leones del Atlas mostró su orgullo por el papel de sus chicos en el Mundial e insistió en que "tenemos años por delante para demostrar que lo conseguido en Catar no fue algo aislado"

Debate sobre el partido Francia - Marruecos, Sport Mundial 1x19

Debate sobre el partido Francia - Marruecos, Sport Mundial 1x19

Debate sobre el partido Francia - Marruecos, Sport Mundial 1x19 / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Mohamed Ouahbi se mostró "muy satisfecho" con el recorrido de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Los Leones del Atlas se despidieron en los cuartos de final tras caer ante una Francia muy superior, y el seleccionador reconoció que a su equipo le faltaron "personalidad con el balón, madurez y capacidad para generar peligro".

"Estamos orgullosos y muy satisfechos con el contenido, el rendimiento y el hecho de haber aportado un nuevo espíritu al equipo. Fuimos dominantes en casi todos los partidos", señaló Ouahbi en su primera rueda de prensa tras la participación de Marruecos en el Mundial.

El técnico belga-marroquí salió en defensa de sus jugadores y rechazó que el equipo afrontara el duelo ante Francia con miedo o un planteamiento más conservador.

"No creo que tuviéramos miedo ni que el plan de juego fuera diferente. Fue el mismo que contra Brasil y los Países Bajos. Nunca le pido a mi equipo que se replegue y defienda en profundidad. Si estamos retrasados, es porque el rival nos obliga a estarlo".

Ouahbi insistió en que Marruecos nunca renunció a competir por la victoria, aunque reconoció la diferencia de potencial entre ambas selecciones.

Mbappé, ante Marruecos

Mbappé, ante Marruecos / Ángel Colmenares / EFE

"No podemos comparar a los jugadores de la selección francesa con los nuestros, con todo el respeto. Cuando ves los clubes en los que juegan, entiendes su estilo de juego", admitió.

Aunque Marruecos no logró igualar el histórico cuarto puesto alcanzado en Catar 2022, el seleccionador considera que el balance del torneo es positivo, especialmente por la imagen ofrecida en el debut frente a Brasil.

"Nuestra ambición continúa. No vamos a detenernos. Hay que reconocer y felicitar a Francia por su victoria. Lo que hicieron fue muy bonito", afirmó.

Por último, el preparador subrayó la importancia de seguir impulsando el crecimiento del fútbol marroquí, tanto en la formación como en el desarrollo de sus internacionales.

Noticias relacionadas

"Tenemos que ser exigentes en la formación en Marruecos y en la elección de los jugadores que convocamos en Europa. También debemos acompañarlos y ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus carreras. Tenemos años por delante para demostrar que lo conseguido en Catar no fue algo aislado", sentenció.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL