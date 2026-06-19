Mohamed Kanno, el guardián silencioso de Arabia Saudí: el mediocentro que desafiará a España

Mientras las miradas apuntan hacia los goleadores, los regateadores y las grandes estrellas del Mundial, Arabia Saudí cuenta con un futbolista que rara vez ocupa las portadas, pero cuya influencia resulta decisiva. Se llama Mohamed Kanno y desde hace más de una década ejerce como el equilibrio de una selección que ha aprendido a competir de tú a tú contra rivales de mayor prestigio.

Cuando España se mida al combinado saudí, uno de los duelos más interesantes no estará en las áreas. Se librará en el centro del campo, donde Kanno representa para Arabia Saudí algo parecido a lo que Rodri supone para la selección española: un futbolista que ordena, protege y da sentido al juego de todo el equipo.

A sus 31 años, el centrocampista del Al-Hilal se ha convertido en una de las figuras más respetadas del fútbol asiático sin necesidad de abandonar nunca su país. En una época en la que muchos talentos buscan dar el salto a Europa para alcanzar la élite, Kanno construyó toda su carrera dentro de Arabia Saudí hasta convertirse en internacional indiscutible, campeón continental y referente de una generación.

Su trayectoria comenzó en el Al-Ettifaq, uno de los clubes históricos del país, antes de consolidarse en el Al-Hilal, el gran dominador del fútbol saudí. Allí acumuló un palmarés que incluye cinco Ligas saudíes, cuatro Supercopas, cuatro Copas del Rey y dos Ligas de Campeones de Asia, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del fútbol de la región.

Lo más llamativo es que cuando la Saudi Pro League comenzó a atraer a estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Neymar o Karim Benzema, Kanno ya era una institución.

Su importancia en la selección quedó reflejada en uno de los momentos más memorables de la historia reciente de los Mundiales. En el Mundial de Qatar de 2022, Arabia Saudí protagonizó una de las mayores sorpresas jamás vistas al derrotar a Argentina por 2-1 en su debut.

Aquella tarde quedaron para la historia el gol de Salem Al-Dawsari y las intervenciones del portero Mohammed Al-Owais, pero detrás de aquella hazaña hubo también héroes silenciosos.

Kanno fue uno de ellos. Durante noventa minutos sostuvo el centro del campo saudí, cerró espacios, ayudó a los defensas y permitió que el equipo mantuviera la disciplina táctica necesaria para resistir el asedio argentino. No apareció en las fotografías más icónicas de la jornada, pero su trabajo resultó indispensable para hacer posible la victoria.

Ese ha sido el sello de toda su carrera. Kanno no destaca por estadísticas espectaculares ni por acciones virales. Su principal virtud reside en comprender el juego antes que los demás, anticipar los movimientos del rival y ocupar siempre el espacio correcto.

Es una cualidad que comparten los grandes mediocentros. Sergio Busquets la convirtió en un arte durante años. Rodri la ha llevado a la excelencia mundial. Kanno la ha desarrollado dentro de un contexto diferente, convirtiéndose en uno de los mejores especialistas de Asia.

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Por eso, cuando España y Arabia Saudí se encuentren frente a frente, los focos probablemente iluminarán a otros protagonistas. Sin embargo, los partidos importantes suelen decidirse gracias a futbolistas como Mohamed Kanno: jugadores que no necesitan llamar la atención o jugar en Europa para convertirse en imprescindibles.