La mofa de Cristóbal Soria a Cristiano: "No es capaz ni de ganar..."

Saltó la sorpresa en el estreno de Portugal en el Mundial. La selección de Cristiano Ronaldo no fue capaz de superar a la República Democrática del Congo, que se plantaba en una Copa del Mundo 52 años después y que vivió una noche histórica ante una de las grandes favoritas del torneo.

El ambiente en el estadio fue de auténtica fiesta para el conjunto africano, que regresaba a la élite del fútbol mundial con una generación que combinaba físico, intensidad y mucho orden táctico. Portugal, en cambio, llegaba con la presión de su estatus y con la obligación de ganar el encuentro inaugural, debido a su superioridad en cuanto a plantilla.

Pese a que Portugal se puso por delante con un gol de cabeza de Joao Neves tras un córner perfectamente ejecutado, el partido nunca terminó de romperse. El Congo mantuvo su plan sin desordenarse y encontró el empate en el minuto 50 (45+5) con un tanto de Yoane Wissa justo antes del descanso, lo que cambió por completo el guion del encuentro.

Fue un partido muy igualado. En la primera parte, incluso antes del gol del conjunto de Sébastien Desabre, el Congo había disparado más a puerta y la sensación era de que su bloque bajo iba a ser un dolor de cabeza constante para Portugal, que no encontraba espacios entre líneas.

Un debut gris de Cristiano

Cristiano Ronaldo, que arrancó como titular, tuvo una noche incómoda. Apenas pudo contactar con el balón en zonas peligrosas, muy vigilado por la defensa rival, aunque aun así dispuso de una ocasión clara en los minutos finales que pudo cambiar el resultado.

La selección portuguesa tuvo ocasiones para llevarse el encuentro, especialmente en la segunda parte, pero se encontró con una defensa muy sólida y un gran Lionel Mpasi, guardameta del Le Havre francés, que fue decisivo con varias intervenciones de mérito que mantuvieron vivo a su equipo hasta el final.

Tras el partido, Cristóbal Soria, declarado fan absoluto de Leo Messi, publicó un vídeo en tono de burla en sus redes sociales riéndose del resultado de Cristiano Ronaldo y del tropiezo de Portugal en su debut mundialista.

“Portugal contra la todopoderosa República Democrática del Congo, no han sido capaces de ganar”, comentaba en el vídeo, en el que incluso ironizaba buscando a Cristiano debajo de la mesa de su casa, generando polémica y multitud de reacciones en redes sociales.

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"En la cara de 'CR7', pese a que ha sido el jugador con más edad en disputar un partido de un Mundial...", decía entre risas.