Modric y Croacia necesitan el DeLorean de Marty McFly

A Zlatko Dalic le gustaría que la historia que protagonizan Marty McFly y ‘Doc’ en ‘Regreso al futuro’ fuera posible en la vida real. Y no es para menos. En la reconocida película de ciencia ficción estrenada en 1985, usan un DeLorean modificado para viajar a través del tiempo y regresar a 1955. El seleccionador croata, sin lugar a dudas, lo usaría para volver a 2018. Qué tiempos aquellos para los croatas.

El paso del tiempo no perdona a nadie. Se ha hablado mucho del rendimiento de Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, ante RD del Congo, y en menor medida, del faro croata, Luka Modric, quien a sus 40 años sigue al pie del cañón. Croacia cayó en su estreno ante la poderosa Inglaterra de Thomas Tuchel y al ex del Madrid le costó seguir el ritmo que pedía el partido.

Bellingham y Modric / ALBERT PENA

Un 4-2 en contra que actuó como reedición de uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol croata (con final infeliz, esta vez) y que recuerda que la mejor época de Croacia, a nivel de fútbol, ya pasó. Fue la semifinal del Mundial de Rusia 2018, en la que vencieron a los ‘Three Lions’ para colarse en la final. Un partido a todo o nada ante Francia en el que les salió cruz.

Volviendo al presente, Modric, en el debut mundialista, estuvo sobre el campo 58 minutos en los que decepcionó. Participó poco, tocó solo 33 balones, perdió posesiones sin mucha exigencia y cometió un penalti. Una versión, la que mostró en el AT&T Stadium de Arlington, muy lejana a su ‘prime’ en 2018. Al mejor momento de Croacia.

Una generación que aún no es dorada

Más allá de Modric, esa Croacia tenía a Rakitic, Mandzukic, Brozovic, Perisic o Lovren, la gran mayoría de ellos en su plenitud competitiva. Hoy, aunque los Baturina, Gvardiol, Stanisic o Vuskovic vienen pisando fuerte, aún no están al nivel de lo que fue esa generación. Por lo menos, a nivel de experiencia.

Martin Baturina celebra su golazo a Inglaterra / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Tras la derrota ante Inglaterra, ahora viene Panamá, en la madrugada del martes al miércoles, a las 01:00 horas en España. Un test de mayor facilidad, sobre el papel, y que debería servir para encarrilar el pase a dieciseisavos de final y, a su vez, recuperar la confianza. Especialmente para un Modric que, aunque lejos de su plenitud, sigue siendo más que útil si está bien arropado.

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Con casi 3.000 minutos en su contador, esta temporada Modric ha jugado 37 partidos con el AC Milan, marcando un total de dos goles y sirviendo tres pases de gol. ¿Recuperará el ritmo ante una Panamá que, tras caer solo por 1-0 ante Ghana, sueña con dar la sorpresa?