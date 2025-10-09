Modric camina hacia su quinto Mundial

Luka Modric y Croacia dieron un paso de gigante para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras empatar 0-0 frente a la República Checa, que no pudo firmar una victoria con la que habría complicado al conjunto balcánico.

El camino hacia el quinto mundial de Modric, el que seguramente será el de su despedida, parece despejado. El último obstáculo era la República Checa y Croacia aguantó un empate que debería ser suficiente para participar en la Copa del Mundo.

Con un partido menos, Croacia está empatada a 13 puntos con la República Checa. Además, se enfrentará como local a dos selecciones teóricamente más débiles como Gibraltar y las Islas Feroe y cerrará su fase de clasificación con una visita a Montenegro.

La selección dirigida por Zlatko Dalic tendría que perder uno de sus tres partidos y, además, que la República Checa la superara en la diferencia general de goles, algo que parece prácticamente imposible (Croacia tiene +16 y la República Checa +5). Eso, o sumar otro pinchazo más a una hipotética derrota y que su rival ganara los dos duelos que le restan.

El combinado checo, consciente de que necesitaba una victoria para acudir directamente al que sería su segundo Mundial en los últimos 32 años, llevó casi siempre el peso del partido. Sin embargo, no se llevó el premio que necesitaba: los tres puntos.

Sin Patrik Schick por lesión, perdió parte de la efectividad que habría necesitado en ataque. Y con el jugador del Bayer Leverkusen fuera de juego, las oportunidades, una a una, se esfumaron conforme transcurrían los minutos.

Fallaron Tomas Soucek, Lukas Provod y Pavel Sulc en la primera parte. En todas las ocasiones, apareció la figura de Dominik Livakovic, que lo paró todo; y en el segundo acto, el turno fue para Tomas Chory y Pavel Sulc, que ni siquiera atinaron entre los tres palos.

Croacia, mientras, contragolpeó bien con Modric como lanzador y con Ivan Perisic como finalizador. Sin embargo, el extremo del PSV Eindhoven tampoco tuvo su mejor día y no atinó en ninguna de sus tres oportunidades.

Al final, el empate sin goles coloca a Croacia en disposición de asegurarse su presencia en el próximo Mundial. Depende de sí misma y se enfrentará a selecciones teóricamente asequibles. Si no hay sorpresas, el mago de Zadar culminará en Estados Unidos, México y Canadá, su esplendorosa carrera internacional.