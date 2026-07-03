Modric, adiós al Mundial entre lágrimas: "Es una leyenda del fútbol"

Fue cruel el desenlace de la Croacia de Luka Modric en el Mundial de 2026. La tecnología del balón indicó un toque de cabeza de Pasalic que provocó que, en el minuto 103, le anularan el gol que podía llevar a la prórroga el partido de deciseisavos de final ante Portugal.

Con esta decisión, Croacia se quedó fuera de la Copa del Mundo en Canadá y Modric, jugó su último partido de un Mundial de fútbol. El '10' de la selección balcánica y actual futbolista del AC Milan no pudo contener las lágrimas tras el partido, y recibió el cariño y respeto de todos los jugadores sobre el terreno de juego, compañeros y rivales, incluido Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal y excompañero de Luka en el Real Madrid.

"Hablé con Luka. Es una leyenda del fútbol. He jugado muchos años con él en el Madrid. Le deseo lo mejor y espero que siga jugando", dijo sobre él Cristiano en zona mixta.

“Jugué muchos años con Modrić, es genial verlo aún jugando al más alto nivel. Le dije: 'Felicidades Luka, buena suerte para el futuro de tu carrera'", añadió.

Tras el partido, el seleccionador Zlatko Dalić confirmó en rueda de prensa que era "el último Mundial de Modric. Me sabe muy mal que acabe de esta manera. Modric jugó muy bien en la segunda parte; se sobrepuso y, una vez más, lideró a Croacia con garra hasta el final".

Con una larga y exitosa carrera, Modric se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Formado en la cantera del Dinamo de Zagreb, dio el salto a la élite europea con el Tottenham y en 2012 fichó por el Real Madrid, donde conquistó numerosos títulos, entre ellos varias ligas españolas y seis Copas de Europa.

En 2018, rompió una década de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al conquistar el Balón de Oro, el trofeo individual más prestigioso del planeta.

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Además, con la selección de Croacia ha sido el gran referente de su generación. Lideró al equipo hasta la final del Mundial de 2018 en Rusia y también fue pieza clave en el tercer puesto logrado en el de Qatar 2022.