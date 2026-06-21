Misterio Lukaku

Su papel ante Egipto fue vital. Entró en el minuto 66, cuando su Bélgica caía 0-1 por el gol de Ashour en el primer tiempo, y en escasos segundos firmó el 1-1, que la FIFA acabó otorgando a Hany en propia meta. El delantero de 33 años, por un momento, olvidó su calvario de temporada y volvió a saborear la estimulante sensación que tantos años ha experimentado: la de poder echarse a su equipo a la espalda. Quién sabe cuándo podrá hacerlo con regularidad.

Romelu Lukaku no ha tenido una campaña nada fácil en el Nápoles. El 14 de agosto de 2025 fue la fecha límite: en plena pretemporada con el club italiano sufrió una grave lesión en el muslo que lo ha fastidiado todo el año. Y a eso hay que sumarle el huracán en el que se metió con Antonio Conte.

Kevin De Bruyne y Lukaku celebran el empate contra Egipto / Agencias

'Big Rom' bajó el telón a su campaña con solo siete partidos jugados y un gol marcado, el 28 de febrero, en la victoria por 2-1 contra el Hellas Verona. Su último partido con el club partenopeo fue el 6 de marzo ante el Torino y, desde entonces, ya no se volvió a vestir de corto pese a estar disponible en algún duelo. La relación con el Nápoles se quebró del todo cuando, sin avisar a la entidad, se quedó en Bélgica durante un parón de selecciones por problemas personales.

Romelu Lukaku, jugador del Nápoles / EFE

Parecía que su futuro iba a estar muy lejos de Nápoles y De Laurentiis lo puso en venta, pero ahora, con Massimiliano Allegri en el banquillo, que es un enamorado del belga, la situación puede cambiar. Especialmente si hace un buen Mundial. El entrenador italiano ya intentó fichar a Romelu cuando estaba en la Juventus, en 2023, y quiere contar con él junto a Hojlund para la punta de lanza de un equipo que debe pelear por el 'Scudetto' el curso que viene.

Irán, partido clave

Tras el 1-1 ante Egipto, Bélgica no puede fallar ante Irán, este domingo a partir de las 21:00 horas en España, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Un duelo marcado por la decisión de Doku de abandonar momentáneamente la concentración belga para ver nacer a su hijo y por la delicada situación de Lukaku.

Aunque muchos podían pensar que sería titular tras cambiar el partido ante los Faraones, no está listo para arrancar de inicio. En la expedición de los Diablos Rojos son conscientes de que el riesgo de recaída es demasiado alto y no arriesgarán en el segundo choque de la fase de grupos. De hecho, antes del choque contra Egipto, Rudi Garcia bajó las expectativas con él: "El mayor peligro es que piensen que Lukaku está listo para ser titular contra Egipto", declaró.

Doku disputa un balón durante el choque ante Egipto / EFE

Lukaku, que ha participado en los últimos tres partidos con la selección belga, es paciente para evitar más problemas físicos que acaben de atormentar el que presumiblemente será su último Mundial, pero también sabe que es capaz de ayudar mucho a su equipo. Habrá que ver para cuántos minutos está.

Tensión por los visados

El encuentro en el Estadio de Los Ángeles también llega tras la queja interpuesta ante la FIFA por parte de la Federación Iraní de Fútbol por las dificultades para desplazar la delegación a Estados Unidos para jugar sus partidos de la fase de grupos.

El Gobierno estadounidense rechazó la petición de entrada de Irán para aterrizar en California dos días antes de lo previsto y preparar su encuentro contra Bélgica, por lo que el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei aterrizó el sábado en suelo estadounidense y dispuso de menos de 24 horas para entrenar en las instalaciones de Los Angeles Galaxy.

Irán y Nueva Zelanda no defraudaron en el Mundial / EFE

Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas han manifestado su profunda frustración ante estas medidas impuestas por el Gobierno de Donald Trump, argumentando que la falta de tiempo para aclimatarse y la imposibilidad de realizar sesiones de recuperación adecuadas merman el rendimiento de los jugadores.

El debut de Irán contra Nueva Zelanda (2-2) ya expuso las complejas condiciones logísticas a las que se enfrentan, al ser obligados a abandonar Estados Unidos inmediatamente después de su partido, sin posibilidad de dormir allí y descansar. Aun con las dificultades, Ghalenoei confía en dar la sorpresa ante los Diablos Rojos.