Más millones para las selecciones en el Mundial de 2026

La FIFA celebró su consejo en Vancouver (Canadá) este pasado 29 de abril para explicar varios de los cambios que proponen para este Mundial y también, para el próximo ejercicio. En el ámbito económico, hay novedades importantes sobre la distribución del dinero para la cita que arrancará este 11 de junio y que se disputará en México, el mismo Canadá y Estados Unidos.

Así pues, como avanzaron, se ha decidido aumentar un 15 por ciento los recursos que se repartirán entre las 48 selecciones que participarán en la cita mundialista, la más grande de la historia. Esta cantidad saldrá de los 871 millones de dólares (744,5 millones de euros), que ha presupuestado la entidad.

Como explicábamos, el Mundial que compartirán estos tres países, será el primero en contar con 48 selecciones y un total de 104 encuentros. Una ampliación que la FIFA ha valorado muy positivamente, justificando el incremento monetario para las selecciones gracias al "éxito comercial" de la cita.

De la Fuente cuenta con Lamine Yamal para el Mundial del 2026 / Pablo García/RFEF

Así se repartirán

Subvención de preparación: Incrementa de 1,5 a 2.5 millones de dólares. El premio por la clasificación ha pasado de 9 a 10 millones. Por su parte, las contribuciones adicionales, que son subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos, también aumenta quedándose con un valor total superior a 16 millones de dólares, como explica la agencia EFE.

Ingresos récord para la FIFA

A su vez, el Congreso de la FIFA también aprobó el Informe Anual de la FIFA 2025, incluido el presupuesto del ciclo 2027-2030, que prevé unos ingresos récord de 14.000 millones de dólares. Unas cifras que permitirán a la organización realizar una inversión sin precedentes en la historia del deporte rey.

Como explica la misma FIFA, las 211 federaciones miembro tendrán derecho a recibir una financiación para el desarrollo del fútbol ocho veces superior a la que contemplaban los programas en vigor antes de 2016, ya que las inversiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA ascenderán a un total histórico de 2.700 millones de dólares.

Infantino se presentará a la reelección como presidente de la FIFA / FIFA

"Las repercusiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA son evidentes", afirmó Infantino. "En los últimos diez años hemos invertido 5.000 millones de dólares en el desarrollo del fútbol".

"Es fundamental que invirtamos y que ampliemos nuestros programas de inversión. Les puedo asegurar que los 2.700 millones de dólares que estamos invirtiendo en el próximo círculo del Programa Forward de la FIFA son solo el principio. Es la base de lo que hacemos y de lo que queremos hacer y no cabe duda de que más adelante conseguiremos mucho más. Estos 2.700 millones de USD multiplican por ocho las cifras alcanzadas hace unos años", añadieron.