Miami, en alerta ante el Colombia-Portugal: se espera una movilización masiva

La enorme comunidad colombiana asentada en el sur de Florida, unida al flujo masivo de hinchas que se han desplazado expresamente para seguir el camino de su selección en este Mundial, ha encendido las alarmas de los servicios de movilidad y seguridad de la ciudad.

La policía de Miami fue contundente al respecto en su último comunicado oficial para advertir a la ciudadanía: "Los residentes, visitantes y viajeros diarios deben planificar para multitudes significativas y tráfico intenso en el centro de Miami este sábado 27 de junio, ya que el FIFA Fan Fest en Bayfront Park se espera que atraiga una asistencia récord debido a los partidos programados".

El precedente del Escocia-Brasil

La preocupación de las autoridades locales no es infundada. El FIFA Fan Fest de Bayfront Park ya se vio desbordado por completo durante el partido entre Escocia y Brasil, una cita que llenó el recinto hasta los topes y obligó a los organizadores a cerrar los accesos por motivos de seguridad ante la aglomeración absoluta en la zona.

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Aquella marea de aficionados dejó claro que el aforo del recinto puede quedarse pequeño en estos cruces determinantes, una situación que amenaza con repetirse este sábado debido a la enorme masa social que arrastra el cuadro cafetero. Las fuerzas de seguridad recomiendan encarecidamente el uso del transporte público y evitar los desplazamientos en vehículo privado por todo el perímetro del parque durante las horas previas y posteriores al encuentro.