México - Sudáfrica: a qué hora y dónde ver hoy el partido inaugural del Mundial 2026 por TV y en directo

México y Sudáfrica se enfrentan hoy jueves 11 de junio en el Estadio Banorte en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el México - Sudáfrica y dónde ver el partido en España.

Así, pues, 16 años después de que ambas selecciones protagonizasen el primer enfrentamiento del Mundial de Sudáfrica, siendo la primera ocasión en la historia de la competencia que se repite un partido inaugural, la selección de Javier Aguirre llega con una sólida retahíla de resultados en sus amistosos internacionales, habiendo vencido consecutivamente a Serbia (5-1), Australia (1-0), y Ghana (2-0), además de empates con Bélgica y Portugal.

Con motivo del debut, el seleccionador del 'Tri' se mostró motivado y confiado de las capacidades de los jugadores para llevar a cabo una actuación digna según el papel que les toque a cada uno. “El grupo se ha asumido como una familia y el equipo se encuentra en buenas condiciones, físicas y mentales, cualquiera podría jugar. No he hablado con ellos del once titular, los 26 están ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos", aclaró.

“A Sudáfrica lo tenemos muy bien estudiado, sabemos cómo juega y difícilmente nos van a sorprender con algo. Tácticamente, en teoría, lo tenemos muy analizado. Lo otro es cómo están mis jugadores, pero eso no me quita el sueño, estoy muy tranquilo con quien sea que inicie", añadió.

Javier Aguirre, seleccionador de México / EFE

Por su parte, Sudáfrica se presenta nuevamente en la competición por cuarta vez en su historia, y su objetivo es claro: llegar más lejos que nunca antes y alcanzar la fase de eliminación directa. Sin embargo, su preparación mundialista no está a la altura de la meta que se plantean, pues acumularon tres empates y una derrota, los cuales fueron posteriores a su eliminación de la Copa Africana de Naciones.

Igualmente, el entrenador Hugo Broos compareció en rueda de prensa para compartir sus impresiones de la disputa, identificando la fortaleza de ser un combinado nacional del que hay menos expectativa y conocimiento. “No somos un equipo que mucha gente conozca y eso puede ser bueno para nosotros. Si estamos en nuestro mejor nivel, podemos dar alguna sorpresa”, expresó.

Además, Sudáfrica y México no tienen un historial de enfrentamientos tan extenso (una victoria y una derrota para cada uno, junto al rememorado empate mundialista) como para prever un resultado claro, de manera que esta contienda inicial nos depara muchas sorpresas y, por supuesto, la gran alegría del inicio de la competición más aclamada del fútbol.

El Mundial 2026 abre el telón este jueves 11 de junio / Europa Press

HORARIO DEL MÉXICO - SUDÁFRICA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre México y Sudáfrica, correspondiente al partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy jueves 11 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÉXICO - SUDÁFRICA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre México y Sudáfrica se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

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