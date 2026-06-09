MUNDIAL 2026
¿Cuándo se juega el México - Sudáfrica? Fecha, horario y dónde ver la inauguración del Mundial 2026 desde España
A qué hora es el México - Sudáfrica y dónde ver el primer partido del Mundial 2026 en abierto desde España
México y Sudáfrica se preparan para iniciar su andadura en el Mundial 2026. La 'Tri', en calidad de anfitriona, tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida a la cita mundialista en el que será el primero de los 72 partidos que dan forma a la fase de grupos más extensa de la historia.
A pesar de no figurar entre el grupo de favoritos, México afronta el Mundial 2026 con la ilusión por las nubes. Más allá del 'plus' de jugar con el factor público a su favor, la selección dirigida por Javier Aguirre ha resuelto con solvencia sus últimos compromisos amistosos, imponiéndose ante la también mundialista Australia (1-0) y goleando a Serbia (5-1).
Peores sensaciones ha dejado Sudáfrica, selección que ya sabe lo que es ser protagonista en el primer partido mundialista. Los 'Bafana Bafana' vienen de caer ante la mundialista Panamá (1-2) y de empatar ante Nicaragua (0-0), y los desafiantes partidos ante México, República Checa y Corea del Sur en fase de grupos no invitan al optimismo.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El partido entre México y Sudáfrica, primero de los 72 que componen la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el próximo jueves 11 a las 21:00 horas (CEST).
El primer partido del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Azteca, con capacidad para más de 83.000 personas, y contará con una ceremonia de inauguración. Esta empezará a las 20:00 horas (CEST) y contará con las actuaciones estelares de Shakira, Burna Boy, J Balvin o Maná entre otros artistas.
¿Dónde ver el México - Sudáfrica del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?
En España, el partido entre México y Sudáfrica de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer partido del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.
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