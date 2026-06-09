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MUNDIAL 2026

¿Cuándo se juega el México - Sudáfrica? Fecha, horario y dónde ver la inauguración del Mundial 2026 desde España

A qué hora es el México - Sudáfrica y dónde ver el primer partido del Mundial 2026 en abierto desde España

México será la encargada de dar el pistoletazo de salida al Mundial 2026

México será la encargada de dar el pistoletazo de salida al Mundial 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

México y Sudáfrica se preparan para iniciar su andadura en el Mundial 2026. La 'Tri', en calidad de anfitriona, tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida a la cita mundialista en el que será el primero de los 72 partidos que dan forma a la fase de grupos más extensa de la historia.

A pesar de no figurar entre el grupo de favoritos, México afronta el Mundial 2026 con la ilusión por las nubes. Más allá del 'plus' de jugar con el factor público a su favor, la selección dirigida por Javier Aguirre ha resuelto con solvencia sus últimos compromisos amistosos, imponiéndose ante la también mundialista Australia (1-0) y goleando a Serbia (5-1).

Peores sensaciones ha dejado Sudáfrica, selección que ya sabe lo que es ser protagonista en el primer partido mundialista. Los 'Bafana Bafana' vienen de caer ante la mundialista Panamá (1-2) y de empatar ante Nicaragua (0-0), y los desafiantes partidos ante México, República Checa y Corea del Sur en fase de grupos no invitan al optimismo.

Sudáfrica, rival de México en el primer partido del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México en el primer partido del Mundial 2026 / X

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El partido entre México y Sudáfrica, primero de los 72 que componen la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el próximo jueves 11 a las 21:00 horas (CEST).

El primer partido del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Azteca, con capacidad para más de 83.000 personas, y contará con una ceremonia de inauguración. Esta empezará a las 20:00 horas (CEST) y contará con las actuaciones estelares de Shakira, Burna Boy, J Balvin o Maná entre otros artistas.

¿Dónde ver el México - Sudáfrica del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre México y Sudáfrica de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer partido del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.

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