México - Sudáfrica, en directo: inauguración del Mundial 2026, hoy en vivo

Shakira, la artista de los Mundiales

La relación de Shakira con los Mundiales comenzó en 2006, cuando interpretó Hips Don’t Lie – Bamboo en la clausura del torneo de Alemania tras el éxito global de Hips Don’t Lie. Sin embargo, su gran vínculo con la Copa del Mundo llegó en 2010 con Waka Waka, himno oficial del Mundial de Sudáfrica, creado junto al grupo Freshlyground y basado en la canción camerunesa Zangalewa. El tema se convirtió en uno de los más recordados de la historia del torneo.

En Brasil 2014 volvió a estar presente con La La La, canción creada para una campaña de Coca-Cola que, pese a no ser el himno oficial, se convirtió en una de las melodías más representativas de aquel Mundial.

Ahora, la de Barranquilla participa también en la canción oficial del Mundial 2026. Junto a Burna Boy interpreta Dai Dai, el tema principal de un álbum impulsado por la FIFA que reúne a varios artistas internacionales. Queda por ver si alcanzará el impacto de sus éxitos mundialistas anteriores.