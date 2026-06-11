En directo
MUNDIAL 2026
México - Sudáfrica, en directo: inauguración del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica del Mundial 2026
Los 'Bafana Bafana' llegaron al estadio cantando y bailando. Desprendiendo buen rollo los sudafricanos.
El Estadio Azteca, lleno hasta la bandera. México y Sudáfrica ya están en el estadio mexicano. La ceremonia, a punto de empezar.
Un vídeo para calentar motores...
Locura en México
Colas kilométricas en los aledaños del Estadio Azteca. Los hinchas de El Tri están preparados para lo que se viene. Solo el fútbol es capaz de movilizar masas...
México, por cierto, se convierte en el primer país en acoger tres Copas del Mundo, aunque en esta ocasión lo hace de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá.
¿Qué artistas acompañarán a Shakira?
Shakira encabezará el espectáculo junto con Burna Boy con la canción oficial del torneo: Dai Dai. También actuarán artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Elena Rose, Maestro Andrea Bocelli y Tyla.
Shakira, la artista de los Mundiales
La relación de Shakira con los Mundiales comenzó en 2006, cuando interpretó Hips Don’t Lie – Bamboo en la clausura del torneo de Alemania tras el éxito global de Hips Don’t Lie. Sin embargo, su gran vínculo con la Copa del Mundo llegó en 2010 con Waka Waka, himno oficial del Mundial de Sudáfrica, creado junto al grupo Freshlyground y basado en la canción camerunesa Zangalewa. El tema se convirtió en uno de los más recordados de la historia del torneo.
En Brasil 2014 volvió a estar presente con La La La, canción creada para una campaña de Coca-Cola que, pese a no ser el himno oficial, se convirtió en una de las melodías más representativas de aquel Mundial.
Ahora, la de Barranquilla participa también en la canción oficial del Mundial 2026. Junto a Burna Boy interpreta Dai Dai, el tema principal de un álbum impulsado por la FIFA que reúne a varios artistas internacionales. Queda por ver si alcanzará el impacto de sus éxitos mundialistas anteriores.
¿A qué hora es la ceremonia de apertura del Mundial 2026?
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 es hoy, jueves 11 de junio, en Ciudad de México. El primer país anfitrión que disfrutará del fútbol de selecciones será el mexicano en el Estadio Azteca donde se enfrentarán México y Sudáfrica a las 21:00 horas (horario peninsular de España), una reedición del partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010. Dará inicio a las 19:30 horas y podrá verse a través de La1 de TVE.
¡Es hoy, es hoy! La espera ha terminado: ¡empieza el Mundial más grande de la historia! 48 selecciones y 104 partidos... la emoción está asegurada. La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México arranca con un México - Sudáfrica en el Estadio Azteca (21:00 CET), pero antes dará inicio la ceremonia inaugural, que comenzará sobre las 19:30 horas. ¿Ganas de Mundial?
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