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MUNDIAL 2026

México - Sudáfrica, en directo: inauguración del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica del Mundial 2026

Aficionados animan previo a la inauguración del Mundial

Aficionados animan previo a la inauguración del Mundial / Isaac Esquivel / EFE

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Clàudia Espinosa

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