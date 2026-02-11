México refuerza su seguridad para el Mundial de 2026 con perros robot

A cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo, Monterrey (Nuevo León, México), presentó a sus nuevos refuerzos en materia de seguridad pública: Cuatro perros robot.

La unidad canino-robótica, llamada K9-X, fue adquirida por el municipio de Guadalupe -- el cual integra el área metropolitana de Monterrey -- por 2,5 millones de pesos (122 mil euros) y será un auxiliar en los operativos realizados por la policía local.

"Antes de entrar la fuerza pública del ser humano, (el objetivo es que) entren estos perros robots en caso de alguna riña, algún exceso o alguna persona alcoholizada", afirmó Héctor García, alcalde del municipio, quien agregó que también se utilizarán drones para vigilar los alrededores del Estadio BBVA.

Incorporar estos robots tiene como objetivo poder acceder a espacios que en un principio serían muy complicados para el cuerpo policial. Además, cuentan con cámaras que retransmiten en directo imágenes a los policías, así como un software que permitiría identificar la presencia de armas, permitiendo alertar y evaluar la situación antes de actuar.

Noticias relacionadas

Esta nueva unidad ya se encuentra activa y previo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tendrá múltiples escenarios para poner a prueba sus sistemas, pues además de los cuatro partidos mundialistas que albergará Monterrey, también recibirá dos juegos del repechaje internacional que se jugará en marzo y los encuentros de Rayados (equipo local).