México no quiere poner fin a su fiesta ante una Corea del Sur rodeada de polémica

México no pudo haber tenido un mejor estreno en el Mundial 2026. La selección anfitriona comenzó el torneo con una victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural, en un encuentro que se convirtió en una auténtica fiesta para los aficionados mexicanos en un Estadio Azteca que reunió a más de 80.000 espectadores. El combinado dirigido por Javier Aguirre se impuso por 2-0 y desató la euforia en todo el país.

Durante la madrugada del jueves al viernes (3:00 CEST), México buscará prolongar la celebración ante Corea del Sur. La ilusión generada tras el debut ha disparado las expectativas, aunque Javier Aguirre, seleccionador del combinado mexicano, ha insistido en la importancia de mantener la calma y gestionar la presión de disputar un Mundial como local. "Es un escenario brutal este Mundial, eso hace que las piernas tiemblen un poco y al jugador le hace pensar. El escenario es muy grande. El estado emocional es muy fuerte. Creo que a algunos, no a todos, les pesa un poquito el escenario", reconoció.

Entrenamiento de la selección de México / X

Enfrente estará una Corea del Sur que también comenzó el campeonato con una victoria. El conjunto asiático protagonizó una gran remontada al imponerse a República Checa después de empezar por debajo en el marcador con el gol de Krejčí. Los tantos de Hwang y Oh dieron la vuelta al partido y colocaron a los surcoreanos en una posición privilegiada antes del duelo ante México.

Objetivo: recuperar a Heung-Min-Son

Una de las grandes incógnitas será el rendimiento de Heung-Min-Son. La estrella surcoreana estuvo lejos de su mejor nivel en el estreno y su recuperación será clave en un partido que puede definir el liderato del Grupo A. Además, el atacante ha sido protagonista de una polémica fuera de los terrenos de juego después de que se difundieran unos audios de periodistas locales criticando la exención parcial del servicio militar que obtuvo por sus logros deportivos. La controversia provocó que la selección rompiera temporalmente sus relaciones con la prensa y cancelara los contactos previstos con los medios.

Son Heung-min / MUNDIAL 2026

La tensión previa al encuentro no se ha limitado a ese conflicto. Desde Corea del Sur también han cuestionado la designación arbitral por la elección del colegiado uruguayo Tejera, argumentando que México podría verse beneficiado al poder comunicarse con él en su idioma, mientras que los futbolistas asiáticos no tendrían esa ventaja.

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Más allá de polémicas, el enfrentamiento promete ser un duelo clave para las aspiraciones de las dos selecciones. El Estadio Akron apunta a 'sold out' y recibirá un partido entre dos selecciones que buscan dar un golpe sobre la mesa y convertirse en líderes del Grupo A.