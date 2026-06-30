Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialResumen Alemania - ParaguayResumen Países Bajos - MarruecosBounouCasadóCuándo juega EspañaSorteo calendario LaLigaRafa NadalCucurellaPartidos Wimbledon hoyDónde ver WimbledonMercado Fichajes hoyPartidos Mundial hoyMundial directoKloppSara CarboneroIker CasillasFotocopia DNIJubiladosEntrenador personalCuándo pelea McGregorGrand Départ Tour BarcelonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Noticias BarçaSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

México no quiere despertarse de su sueño

Los de Javier Aguirre se enfrentan a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial que albergan junto con Estados Unidos y Canadá

Javier Aguirre y Luis Romo celebran un gol en el Mundial 2026

Javier Aguirre y Luis Romo celebran un gol en el Mundial 2026 / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Carné

Jordi Carné

Durísimo 'premio' para México tras finalizar en primera posición del Grupo A del Mundial. 'El Tri' sumó 9/9 puntos en la primera fase y se clasificó por la puerta grande para los dieciseisavos de final, con seis goles a favor y ninguno en contra, pero se verá las caras con una de las terceras más exigentes de la competición: Ecuador. Reto de altura para los de Javier Aguirre en el Estadio Azteca la madrugada de este miércoles (03.00 horas CEST).

Pase lo que pase en la fase eliminatoria, la selección mexicana ya puede considerarse una de las notas positivas de la Copa del Mundo que ha albergado junto con Estados Unidos y Canadá. Con un bloque muy solidario y un estilo de juego reconocible, no ha tenido rival en una liguilla en la que Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia no fueron las rivales más exigentes, pero esto no resta ni un ápice de mérito a la gesta.

Ahora, Aguirre y los suyos deberán dar continuidad a las buenas sensaciones frente a una Ecuador que empezó el torneo con una derrota frente a Costa de Marfil (1-0) y un empate a nada ante Curazao (0-0), pero que remontó a Alemania en la última jornada para seguir viva y premiar un rendimiento que en las dos primeras citas no se había traducido en resultados.

Sin sancionados ni lesionados, ambas selecciones disputarán uno de los cruces de dieciseisavos que, sobre el papel, están más igualados del campeonato. Ninguno de los dos equipos tiene un goleador destacado en su plantilla (de hecho, Ecuador solo ha celebrado dos tantos), aunque Julián Quiñones es el futbolista que más ha brillado hasta el momento y llega al partido con el cartel de líder ofensivo.

México - Ecuador: horario y dónde ver el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tendrá lugar este miércoles 1 de julio de 2026 a las 03.00 horas (CEST). En España, el partido se podrá seguir en directo a través de 'DAZN' y 'DAZN Mundial'.

México - Ecuador: alineaciones probables del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

México: Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira, Brian Gutiérrez; Alvarado, Raúl Jiménez, Quiñones

Noticias relacionadas y más

Ecuador: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo; Plata, Valencia

TEMAS

Añádenos en Google