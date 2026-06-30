México no quiere despertarse de su sueño

Durísimo 'premio' para México tras finalizar en primera posición del Grupo A del Mundial. 'El Tri' sumó 9/9 puntos en la primera fase y se clasificó por la puerta grande para los dieciseisavos de final, con seis goles a favor y ninguno en contra, pero se verá las caras con una de las terceras más exigentes de la competición: Ecuador. Reto de altura para los de Javier Aguirre en el Estadio Azteca la madrugada de este miércoles (03.00 horas CEST).

Pase lo que pase en la fase eliminatoria, la selección mexicana ya puede considerarse una de las notas positivas de la Copa del Mundo que ha albergado junto con Estados Unidos y Canadá. Con un bloque muy solidario y un estilo de juego reconocible, no ha tenido rival en una liguilla en la que Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia no fueron las rivales más exigentes, pero esto no resta ni un ápice de mérito a la gesta.

Ahora, Aguirre y los suyos deberán dar continuidad a las buenas sensaciones frente a una Ecuador que empezó el torneo con una derrota frente a Costa de Marfil (1-0) y un empate a nada ante Curazao (0-0), pero que remontó a Alemania en la última jornada para seguir viva y premiar un rendimiento que en las dos primeras citas no se había traducido en resultados.

Sin sancionados ni lesionados, ambas selecciones disputarán uno de los cruces de dieciseisavos que, sobre el papel, están más igualados del campeonato. Ninguno de los dos equipos tiene un goleador destacado en su plantilla (de hecho, Ecuador solo ha celebrado dos tantos), aunque Julián Quiñones es el futbolista que más ha brillado hasta el momento y llega al partido con el cartel de líder ofensivo.

México - Ecuador: horario y dónde ver el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tendrá lugar este miércoles 1 de julio de 2026 a las 03.00 horas (CEST). En España, el partido se podrá seguir en directo a través de 'DAZN' y 'DAZN Mundial'.

México - Ecuador: alineaciones probables del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

México: Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira, Brian Gutiérrez; Alvarado, Raúl Jiménez, Quiñones

Ecuador: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo; Plata, Valencia